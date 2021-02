Kage på asylcenter: Se Støjbergs reaktion

Hetz mod jøder, muslimer eller mennesker på baggrund af deres tro, race eller køn skal afsløres, skriver folkene fra Randers mod Racisme, der i dag har delt kage ud til asylsøgere for at fejre, at Inger Støjberg bliver stillet for en rigsret.