Dan Cake skriver til nationen! at medarbejderne er informeret om muligheden for større ordretilgang i de kommende to år, herunder evt. weekendoverarbejde for at kunne følge med efterspørgslen

- Nu hører man om, at politiskolen skal optage hundredevis af nye elever, og det synes jeg faktisk er helt på sin plads. Og på tide.

- Men … spørgsmålet er om regeringen har koordineret det her udspil med Dancake, som jo laver de citronmåner, der, som jeg er oplyst, er en uundværlig del af en politimands madpakke.

Initiativ nr 21. Kilde: Jm.dk

Ansæt flere

Sådan lød det mandag i nationen!-telefonen fra Per N, der med tanke på justitsminister Nick Hækkerups planer om at uddanne 150 ekstra politibetjente næste år - og 150 ekstra i 2022 - gerne ville have nationen! til at undersøge, om kagefabrikken, der bager den sagnomspundne citronmåne, er klar. Og det er de, som du kan læse nedenfor i det svar, nationen! har modtaget i dag.

Regeringen vil give comeback til landbetjenten

Og faktisk er Per ikke den eneste, der har tænkt, at de 300 nye betjente skal have kage.

- Så stiger salget af citronmåner hos DanCake.:-), skriver Torkil P. i en kommentar på Jyllands-Postens hjemmeside, og den er Bent J enig i samme sted:

- De må ansætte flere til at fremstille citronmåner, skriver Bent.

nationen! skrev mandag eftermiddag til Dan Cake og spurgte, om regeringen havde koordineret udspillet med dem, og de forventer at kunne følge med, når der nu kommer 300 ekstra politifolk. Og det vil Dan Cake gerne svare på:

Medarbejdere orienteret om weekendoverarbejde

- Dan Cake tager regeringens udspil med ønsket om 300 ekstra politistuderende de næste to år til efterretning, og har i den forbindelse også forberedt en forventelig øget efterspørgsel og kapacitetspres på produktionslinen med Citronmåner.

- Dan Cakes medarbejdere er ligeledes informeret omkring muligheden for større ordretilgang i de kommende to år, herunder evt. weekendoverarbejde for at kunne følge med efterspørgslen.

Ingen tomme hylder

- Dan Cake vil gerne pointere, at de naturligvis ikke vil svigte deres trofaste forbrugere, herunder de loyale politiaspiranter, så de vil IKKE komme til at opleve tomme hylder af denne ikoniske nationalkage i den kommende tid.

Såfremt det skulle blive nødvendigt, er DAN CAKE indstillet på at indsætte yderligere ressourcer til produktion af Citronmåner, skriver Dan Cake, men hvad siger du?