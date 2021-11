Kaj: Det kan betale sig

Norlys har nu sendt Kaj de 4400 kr., han mente, de skyldte ham - men han synes, det er rystende, at han skulle via nationen!

- Efter artiklen havde været i, ringede jeg igen til Norlys.

- Her fik jeg fat i en medarbejder, der spurgte 'er det Kaj fra Ekstra Bladet?'.

- Hun sagde, at hun personligt ville gå over med papirerne og få sagen bragt i orden.

Manglede 4400 kr.

Sådan lyder det nu fra Kaj - der igen har fået mail-assistance af svigerdatteren - om de elektriske skader, der skete på hans og konens ejendom før sommerferien. Og de vanskeligheder med betalingen for skader, der fik ham til at skrive til nationen! i oktober:

For forsikringen ville gerne erstatte hans hvidevarer - men der var både selvrisiko OG en mistet bonus. I alt cirka 4400 kr. Og det var Kaj vred over, at Norlys ikke ville dække, nu da det der var dem og selskabet N1, der var skyld i skaderne:

Fik kæmpestød: Kaj er rystet

Tænk at man er nødt til det

Men artiklen hjalp, og det er Kaj ret rystet over.

- Jeg fik pengene ind på kontoen få dage efter artiklen.

- Men det er rystende, at man er nødt til at gå til medierne for at få sin ret.

- Men det kan i den grad betale sig, skriver Kaj.