Kaj kylet ud: Se min straffeattest

- Hej.

- Jeg er nu blevet opsagt fra mit lejemål i Løgstør boligforening.

- Jeg tror, det er fordi jeg sagde til en ung mand, at han ikke måtte holde på invalide-pladsen, når han ikke har skilt.

- Jeg har selv et handicappet barn efter en trafikulykke.

Flyttede ind i 2016

Sådan indleder Kaj N. et brev til nationen! om den måde, han bliver behandlet på af boligforeningen Løgstør. Kaj kan ikke forstå, at en boligforening bare kan smide ham ud – og han føler sig forfulgt, for foreningen har klaget over ham flere gange – bl.a. fordi han vander sin græsplæne og holder fester med øl og alkohol med vennerne.

Betaler 5771 kr pr måned

Kaj mener også, at der er mange andre, der er blevet smidt ud uden grund, og han synes der skal fokus på, hvor meget magt en bestyrelse i en boligforening egentlig har. Hans brev – som nationen! har bedt foreningen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg giver ca. 5771 om måneden for 79 kvm. Det er en inklusiv vand.

- Jeg fik den i 2016, og jeg ved ikke hvor svært det er at finde en anden bolig, men så må jeg være hjemløs.

- Jeg synes det her ligner personlig forfølgelse, og det er ikke rimeligt.

De siger jeg truer - men jeg er ikke dømt for noget

- De siger det er pga af trusler og voldelig opførsel, men jeg har en ren straffeattest.

- Jeg skal være ude til første august, og det er psykisk hårdt, når man er førtidspensionist og syg pga blodpropper i mine ben, skriver Kaj og nationen! har spurgt Løgstør Boligforening, hvor mange lejere de har opsagt de seneste fem år – og hvor mange lejemål de har.

Intet svar - men 5000 kr. i flyttebonus

Og hvad de mener om hans straffeattest, nu hvor de forhold, de beskriver i opsigelsen, jo handler om strafbare forhold.

Boligforeningen modtog spørgsmålene mandag, men har ikke svaret nationen! De har dog - efter henvendelsen - kontaktet Kaj og tilbudt ham 5000 kr i 'flyttebonus'.