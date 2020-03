Kaldt til møde på kommunen: De tager vores guldklump

nationen! har fået et desperat brev fra et forældre-par, der selv synes de kan tage vare på deres barn. Kommunen mener noget andet, og parret beder om gode råd før det frygtede møde på fredag.

- Hej.

- Vi to helt almindelige mennesker på 33 og 37 år – og vi har lige fået en ’guldklump’, som bliver 2 måneder her i starten af marts.

- Vi har haft hende hjemme uden andre problemer end snot og forkølelse – og så lige hendes to hjertekamre, der ikke er vokset helt sammen endnu

- Men på fredag vil kommunen tage vores datter.

De har været på nakken af os

Sådan indleder M og K et brev til nationen! om at føle sig forfulgt af systemet og komplet magtesløs i forhold til at bevise, at man er en god mor og far. M og K - som har kendt hinanden i 9 år og har en samlet indtægt på cirka 24.000 kr efter skat tilsammen - skriver fordi de skal til møde på fredag med kommunens folk.

De er her hver dag - også i weekenden

Og de har på fornemmelsen, at beslutningen om tvangsfjernelse er truffet. Og derfor vil de gerne høre, om der er nogen, der evt kan hjælpe med et godt råd til hvad de kan sige til kommunen, så de kan få deres datter med hjem, når mødet er slut. Brevet fortsætter nemlig således:

- I starten havde jeg en jordemoder, som ikk’ kunne li mig, men efter et skift til en ny og støttende jordemoder, gik det godt – også med fødselsforberedelsen.

- Men efter jeg har født har kommunen været på nakken af os.

- Først var det fordi det ikke gik så godt med amningen, og vi gik på flaske med mælk til vores guldklump

- Og siden da har der ikke været en eneste dag, hvor de ikke har været her. De er her to gange to timer hver dag - også i weekenderne

De ser kun fejl

- Men de finder kun fejl, og ser ikke, at vores datter fungerer fint og tager godt på og trives og også får ros fra lægerne på sygehuset, hvor vi går til kontrol med hendes hjerte.

- Nej, kommunen mener noget helt andet - de mener, at vi ikk’ kan klare at være mor og far og barn.

Hvad kan vi sige?

- De har dømt os - uden at tænke på vores datter, som er meget morglad og kan finde på at græde, når hun ikke er hos os.

- Vi har hørt, at de tænker på at fjerne hende, og kun give os lov til at se hende nogle få timer hver anden uge.

- Hjælp…hvad skal vi sige til kommunen så vi kan tage hende med hjem, slutter brevet, som M og K håber kan få nogen til at give et godt råd.