Kan beholde enorme overskud

- Det ser ud som om, at mellemhandlerne har skabt nogle enorme profitter, og det er jo forbrugerne, der har betalt prisen.

- Når staten samtidig går ind og laver hjælpepakker for at afbøde nogle af konsekvenserne, så er det kun rimeligt, at de overnormale profitter bliver beskattet.

Tjener kassen: Ejer tre vindmøller

Fra 15 milliarder til et rundt nul

Sådan siger SFs erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen til Finans.dk om det foreløbige udspil fra regeringen om det danske prisloft på elektricitet, der skulle sikre, at de virksomheder, der har tjent styrtende på energikrisen, betaler noget af profitten retur. Et prisloft EUs førstedame Ursula von Leyen lancerede i september, og som den tidligere klima og energiminister Dan Jørgensen har været involveret i.

Energi-milliardærerne brager frem

Annonce:

Tidoblede overskuddet

For noget tyder på at de helt store gevinster - dem som mellemhandler-virksomhederne har scoret - slipper. Finans nævner som eksempel firmaet Powermart, der i regnskabsåret 2021/2022 har tidoblet overskuddet til 457 mio. kr. efter skat.

Haps: Tjener ALT for meget

15 milliarder retur til el-kunder

nationen! kunne i september bringe et regnestykke fra den uafhængige energikonsulent Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse, der viste at staten kunne hente op mod 15 milliarder kroner fra energi- og energihandelsesselskaber, men hvis regeringens forslag bliver vedtaget, kan det endelige beløb ende med at blive et rundt nul.

Vred: Skandaløst mange penge