Kan gå helt galt

- Håber de har svejset lortet fast, ellers mangler der nok snart en del dæksler på ruten..

Sådan skriver Morten J. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om de kloakdæksler bl.a. Holbæk, Roskilde, Lejre og Sønderborg kommuner har bestilt med tour-logo. Til en pris, de ikke vil ud med:

Kloak-tour: Vil ikke ud med pris

Verdensklasse - samlerobjekt

Og Morten er langtfra den eneste, der frygter, at de mindst 200 kloakdæksler, der er lagt for at bakke op om borgernes deltagelse, som forsyningsselskabet FORS siger, ender hjemme hos cykelglade danskere:

- Et samleobjekt for fans, skriver René C. således i en anden kommentar:

- Det er sku' da verdensklasse..

- De skal nok få ben og gå på.

Det vil være utroligt farligt

- Håber det regner, for så har jeg taget et med hjem, blot for at vandet nemmere kan løbe i kloakken, skriver Danny.

I en mail til nationen! skriver Hejne A, at han frygter at folk ligefrem vil falde i kloakkerne, hvis der bliver stjålet dæksler:

- Dette vil være utroligt farligt.

- Kommunerne burde sætte dækslerne på auktion efterfølgende, skriver Hejne, men hvad tænker du?