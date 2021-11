- Klart det går den gale vej.

- Alle skal testes, men (der er) uendelig lang ventetid.

- Tænker mange springer testen over.

Ja, åbn nogle flere

Sådan skriver Louise P. i en kommentar på TV 2 Nyhedernes Facebookside om udviklingen i antallet af smittede danskere - og danskerne mulighed for at blive testet for covid-19-smitte.

Og Louise er langtfra den eneste, der synes, bemandingen på testcentrene lader en del tilbage at ønske.

- Håber der snart åbner flere testcentre, skriver Trine E på Folketidendes Facebook-profil, og den er Åse E., der skriver samme sted, med på:

- Ja, åbn nogle flere.

Det kan ikke være rigtigt

- Det kan jo ikke være rigtigt, at folk skal stå i lange baner - også de små børn, som skal testes, skriver Åse.

Kø ved testcenter i København kl. 17.30 mandag. 'Er du sindssyg, den er lang'. Privatfoto

Flere læsere har i dag kontaktet nationen! og fortalt samme historie, men for ti dage siden meddelte den danske testgeneral, direktør Lisbet Zilmer-Johns fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed, at Danmark faktisk var i færd med at opskalere testkapaciteten fra 100.000 daglige tests til 370.000 hver dag:

Podet, analyseret og knoklet

- Det kan vi kun, fordi der er et stærkt samarbejde og en god dialog mellem regioner, kommuner og de private leverandører.

- Der bliver podet, analyseret og knoklet for, at vi har et velfungerende og tilgængeligt test-setup, så vi alle sammen kan fortsætte vores hverdag så normalt som muligt, samtidig med at vi sikrer en god kontrol med epidemien, sagde direktøren 12. november.

Fra 270 til 302

Dengang var der 270 teststeder, og i dag er der 302 teststeder (du kan se dem på dette kort), men hvad siger du?