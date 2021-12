Kan mærkes: Ekstraregning på 9,5 milliarder

Dansk Industri bruger en berømt vending fra Game of Thrones, når de skal beskrive situationen for de danske virksomheder, der er ramt hårdt af stigende el- og gaspriser.

- Winter is coming: Milliardstor ekstraregning på gas og el venter

Sådan skriver Dansk Industri om den barske virkelighed på energimarkedet, der betyder at industriens samlede udgifter til el og gas er steget med voldsomme 9,5 milliarder kroner i år.

Det kan mærkes

Ordene 'winter is coming' er lånt fra dramaserien Game of Thrones, og branchedirektør hos DI, mener da også, at situationen er alvorlig:

- Der er tale om noget nær en fordobling af virksomhedernes udgifter.

- Det er klart, at det er noget, der kan mærkes rundt omkring i virksomhederne, siger han.

Svært at tro på lavere priser

Den samlede regning for el og gas ender ifølge DI Energi på 18 milliarder kroner i indeværende år, - 9,5 milliarder kroner mere end i det seneste normalår (2019). Og Troels Ranis antyder at situationen faktisk kan blive endnu værre:

- Vi er midt i fyringssæsonen.

- Hvis ikke udbudssiden forbedres, kan det være svært at tro, at priserne vil falde, siger han.

Fik elregning og fyrede 30

I uegn der gik fortalte Mads Pedersen, direktør for Gartneriet Alfred Pedersen & Søn, at han har måtte sige farvel til 30 medarbejdere, fordi energipriserne er røget i vejret. Og i en afstemning på nationen! som mere end 10.000 læsere har deltaget i, svarer hver femte, at deres arbejdsplads er i gang med at fyre folk pga af nergipriserne - eller frygter, at det vil ske. Et stort flertal mener, at regeringen må gøre noget.

Tomatkrise: 30 mister jobbet

Flere ordrer og mindre vind

Baggrunden for den betydelige merudgift til el og gas er kompleks, lyder fra Dansk Industri, der ser forklaringer på både efterspørgses- og udbudssiden:

- På efterspørgselssiden kan det konstateres, at der med genopretningen ovenpå de første bølger af corona har været ekstraordinært gang i industrien og en tilhørende stor efterspørgsel på energi.

- Det er faldet sammen med et lavt udbud som følge af mindre vind end normalt, mindre nedbør i de norske fjelde og et relativt konstant udbud af gas fra Rusland.

Mere grøn energi?

- En stor efterspørgsel og et lavt udbud giver højere priser, siger Troels Ranis, der mener, at løsningen er mere grøn energi, så Danmark og danske virksomheder bliver mindre afhængige af olie- og gas og af energiimport.

- Det er den eneste vej frem til at sikre forsyningssikkerheden, så vi ikke får de vilde prisudsving, siger Troels Ranis. men hvad siger du?