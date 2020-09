Kan smadre dansk fiskeri: Vores hav, vores fisk

Hvem skal have lov til at fiske i britiske farvande? En del briter mener, at de skal have eneret - men det vil betyde, at danske fiskere mister 40 procent af deres fangst

- Vores vand, vores fisk.

Sådan skriver netdebattøren Jillday på den britiske avis Dailymail i en kommentar om, hvem der skal have ret til at fiske i de britiske farvande, når brexit træder i kraft 31. december.

Europæiske supertrawlere tømmer vores hav

I dag henter danske fiskere f.eks. 40 procent af deres fangst i britiske farvande - men Storbritannien mener, at deres egne fiskere skal have eneret på de fisk:

- Det her er en af grundene til, at jeg stemte for brexit.

- Hvorfor skal resten af Europa tømme vores hav med deres supertrawlere - og så fortælle os, at vi kun må tage en lille del selv, skriver netdebattøren Paderborn, der har fået 8397 likes.

Danske fiskere henter 40 procent i britisk farvand

Avisen har også talt med EU's chefforhandler Michael Barnier, der mener, at europæiske fiskere fortsat skal have ret til at lægge net ud hos briterne, og det mener Danmarks Fiskeriforening også:

- For de danske fiskere er det altafgørende fortsat at have adgang til britisk farvand. De henter 40 % af deres fangster og 30 % af deres indkomst her.

- Når briterne siger, at de vil have deres farvand tilbage, så er det noget vrøvl, for de har aldrig haft dem.

Vi har altid fisker overalt i Nordsøen

- Vi har en lang historik for at fiske overalt i Nordsøen - også inden EU’s fælles fiskeripolitik kom i 1983.

- Nu vil briterne have både i pose og sæk ved at lukke andre ude, men samtidig have en frihandelsaftale, lyder det fra fiskeri-direktøren Kenn Skau Fischer, men hvad tænker du?