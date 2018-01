Kan være alvorligt: Gravid selv om hun brugte populær app

Den svenske lægemiddelstyrelse skal nu behandle en klage over app'en Natural Cycles, der bliver markedsført som et ikke-hormonelt præventionsprodukt. 37 kvinder - der bruger app'en - er nemlig blevet gravide.

- Hvor dumme er dagens kvinder, der stoler på en app.

- Hvis man ikke vil være gravid, så er der en hel del medicinsk afprøvede metoder - for ikke at nævne kondom.

- Hvis både manden og kvinden benyttede sig af de kendte metoder, så er risikoen for at blive uønsket gravid ret lav - i hvert fald sammenlignet med at tro på en app.

Se også: P-piller kan erstattes af en app

Skal finde ud af om det er alvorligt

Sådan skriver Rodrigo L i en kommentar på den svenske avis Aftonbladets Facebook-side til at Stockholm-hospitalet Södersjukhuset nu anmelder 'præventions-app'en Natural Cycle til den svenske lægemiddelstyrelse.

App'en - som bliver benyttet af i alt cirka 600.000 kvinder - fungerer ved at brugerne indtaster deres kropstemperatur, og derefter får en 'fertil/ikke-fertil besked', er nemlig skyld ifølge hospitalet, medvirkende årsag til at 37 kvinder er blevet gravide.

- Det her er en ny metode, og da vi har konstateret et antal uønskede graviditeter, anmelder vi den nu til Lægemiddelverket, siger jordmor Carina Montin till nyhedstjenesten Siren, og Helena Djokic - der er afdelingschef for medicinteknik i styrelsen, siger, at man nu vil se på grundlaget for at app'en overhovedet er blevet godkendt i EU:

- Og lige nu arbejder vi med at få et overblik over, hvor alvorligt det her er, og hvilke forholdsregler, vi evt skal tage, siger Helena Dzojic.

Det er 93 procent effektivt

Firmaet bag app'en udtaler til Aftonposten, at der er uønskede graviditeter i forbindelse med alle former for prævention:

- Natural Cycle er 93 procent effektivt, og det er det vi kommunikerer.

- Og når man er et nyt og populært middel på markedet, så er uønskede graviditeter ikke overraskende, siger firmaets talsperson.

Men hvad siger du? Og kender du nogen, der bruger Natural Cycle, der er blevet gravide?