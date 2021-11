Kandidat: Her kan det første danske a-kraftværk ligge

Odense bør gå forrest og tilbyde etablering af et atomkraftværk i et af byens industriområder, lyder det fra en byrådskandidat fra Liberal Alliance

- Vi er det eneste parti, der tager klimaudfordringerne seriøst. Hos os finder du nemlig ingen symbolpolitik.

- Du vil til gengæld finde seriøse forslag om at skabe incitamenter for virksomheder til at opfinde og anvende ny teknologi, der kan gøre en reel forskel.

- Vi foreslår derudover, at elforsyningen skal omlægges 100 % til atomkraft.

Ja, et moderne atomkraftværk

Sådan svarer Liberal Alliances spidskandidat til byrådet i Odense, Gustav Aakerlund Jensen, på TV 2 Fyns 'Hvorfor skal man stemme på dig?'-side. Et forslag, der har skabt en del debat.

- Ja, et moderne atomkraftværk, hvor der ikke er problemer med langtidsradioaktivt affald.

- Der er allerede flere lovende teknologier, skriver Mads L. i en af de - hold fast - 400+ kommentarer, der er skrevet på TV 2 Fyns Facebook-profil om Gustavs forslag om at lægge et atomkraftværk i et af Odenses industriområder. F.eks. området, der hedder Tietgen-byen, der endda grænser op til Niels Bohs Allé.

Rolls Royce med gigantisk atomkraftplan

22.000 briter bygger nyt a-kraftværk

Mads har fået 18 likes for sin atomkraft-kommentar, og Mette W. har fået 17 likes for den her:

- Ja, det er det eneste rigtige aht klimaet.

Det kræver kølevand

Kim L. skriver, at a-kraft burde være en reel option og ikke et tabu, som det er nu. Men Gustavs forslag synes han rammer lidt skævt:

- Ikke en god placering, da det kræver kølevand, tæt på by osv., skriver Kim, og Brita S. synes, det rammer meget skævt:

- Nej tak til atomkraft, skriver hun.

Sikker på at 99,9 procent siger nej

TV 2 Fyn har talt med formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre, om hans mening om et atomkraftværk i Odense. Og det er den radikale politiker slet ikke med på:

- Jeg er ret sikker på, at 99,9 procent af odenseanerne vil være modstandere af, at der bliver bygget et atomkraftværk i byen. Og det er der god grund til.

- Affaldsproblemerne er ikke løst, og i Danmark er vi rige på vand, vind og hav, som meget hurtigere kan give os CO2-neutral energi, siger Rasmus Helveg til TV2 Fyn, men hvad siger du?