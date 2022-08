Kanelgiffel-krise: Direktør nervøs

- Vi arbejder hårdt for at energi-effektivisere - men der er ikke så meget mere, vi kan gøre.

- Vi arbejder ikke med frossent brød, så vi bager jo hver nat.

Højeste priser nogensinde

- Det er sommer, og energiforbruget er lavt, men vi har de højeste priser nogensinde.

- Og hvordan kommer det så til at se ud i efteråret og til vinter?

Hjælpepakke på 30 milliarder på vej

Sådan siger den svenske brød- og giffelgigant Pågens direktør, Anders Carlsson Jerndal til avisen Dagens Nyheter om de femdoblede elpriser, hans bagerier i Malmø og Gøteborg må betale lige nu. Og de prisstigninger, han bliver nødt til at indføre.

Pågen har 600 ansatte i Malmø - det gør bageriet til byens tredjestørste arbejdsplads, og direktøren afviser ikke, at det kan blive nødvendigt at fyre folk. Lige nu håber han dog på, at de svenske politikere kommer med en hjælpepakke.

Dansk jernstøberis elregning er vokset 85 millioner

Den nuværende socialdemokatiske regering har lovet 30 milliarder (svenske) kroner til erhvervslivet. Andre svenske partier taler om at sløjfe momsen på el.

Moms på el: Abnorme summer

Jyllands-Posten kunne tidligere på ugen fortælle om et jernstøberi i Aars, der har kurs mod en årlig elregning på mere end 100 mio. kr. – mere end 85 mio. kr. højere end for bare få år siden. Og Inge, der har fire bagerier på Vestsjælland, skrev til nationen!, at hun frygtede at måtte lukke. Hendes energi-regning er 290.000 kr. højere i første halvår 2022 sammenlignet med første halvår 2021, men hvad tænker du?

