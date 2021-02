Kaos: Har sendt for mange invitationer

Jeg fik en NemSMS i lørdags 8.15, men fik først øje på den kl. 10.20, hvor jeg gik ind og ville bestille tid til 1. vaccination.



Det lykkedes efter at have stået i kø i 1½ time med 23345 foran mig fra start.



Jeg valgte sted (Holbæk) nærmest mig – og fandt tid dagen efter kl. 18:30 til 1. vaccine.

Vaccine 2. samme sted og næsten samme tidspunkt blev valgt, og skulle til at klikke GODKEND, men nåede det ikke før jeg fik beskeden:



Desværre

[Desværre – de tider du har booket er lige taget af en anden]



Derefter prøvede jeg andre vaccinationssteder – ALT UDSOLGT.



Jeg havde altså stået i kø bag 23345 og så var der udsolgt, da jeg kom frem.



For sjov gik jeg ind igen kl. 12:00 – og der var der 21456 i kø foran mig – til ingen verdens nytte.



2 dage senere læste jeg ved et tilfælde, at man nu havde gjort det lettere at se om der var vacciner de enkelte steder….. det skulle prøves !!!



Jeg gik ind – kom i kø som nummer 8845 – og ventede en lille times tid.

Ikke nogen tid til 2. vaccine



YES – jeg fandt en tid til 1. vaccine i Ballerup – valgte den – og gik ned til vaccine 2 – DER VAR IKKE NOGEN



YES – jeg fandt en tid til 1. vaccine i Roskilde – valgte den – og gik ned til vaccine 2 – DER VAR IKKE NOGEN



OK, de er løbet tør for vaccine 2 eller måske IT systemfejl.



Siden har jeg været inde og kigge dagligt, for det var kun i lørdags d. 20.2. at vi fik direkte besked – efterfølgende skal vi mange tusinde gå forgæves

indtil nye vacciner ankommer, og der kan gå 1,2,3,4 uger eller ???

Hvad med at skrive når der er en tid?



Hvis en køber har forsømt et afdrag, så sender sælgeren en rudekonvolut med en rykker, hvor der står at 'du har ikke betalt til tiden, men hvis din

indbetaling krydser dette brev – så se bort fra denne rykker'.



De kan man også gøre med vaccinerne, men desværre kan jeg ikke komme af med min idé.

Den myndighed der udsendte NemSMS til os i lørdags, må have sendt ud en bestemt pulje.

Når der er frisk vaccine – kunne man sende en NemSMS ud til alle i samme pulje med teksten:



'Så er der vacciner igen, gå ind og book en tid. Hvis du allerede har bestilt tid så se bort fra denne besked'



Tænk hvor meget tid og besvær man kunne spare os kunder for ! Tænk at noget kan gøres så simpelt !!!



Jeg har forsøgt at aflevere ovenstående til Danske Regioner – men de har vidst ikke tid til at svare – de vender ikke tilbage…..

Mail fra Jens A til Ekstra Bladet. D. 25. februar kl. 16.53