Kaos: 'Snyder' sig til støtte

Energistyrelsen har igen problemer med det system, borgerne skal bruge for at søge penge fra Bygningspuljen. Køen er officielt sat på pause, men et lille trick kan få dig igennem til pengene.

- Jeg kom igennem NemID loop problem.

- Slet alt efter /Login i URL og tryk enter og prøv igen.

Tak virkede for os

Sådan skriver Tobias G i en af kommentarer, der lige nu tikker ind på Energistyrelsens Facebook-profil om det log-in kaos, der nu igen har ramt ansøgninger til Bygningspuljen.

Mere end 25.000 danskere sad i kø her til formiddag, da Energistyrelsen pludselig måtte sætte hele ansøgningen på pause. Og flere har læst Tobias’ besked, og er nu ikke den eneste, der har fundet en vej ind ’bag’ om køen:

Sådan skriver Energistyrelsen på deres hjemmeside i dag.

- Stort tak, virkede for os, skriver Per H således på Energistyrelsens facebook, og Anders B er også glad for løsningen:

Hvordan kommer man på sådan noget?

- Virker også her.

- Hvordan kommer man lige på sådan noget?, skriver Anders B.

Ulrik R er dog en lille smule beklemt ved at nogen på den måde kommer uden om køen og ind til de rare tilskudsmillioner:

- Det her fix bør Energistyrelsen nok melde ud hurtigst muligt.

Energistyrelsen: Prøv det - det virker for nogle

- Hvis det betyder forskellen mellem at man kommer igennem og mister sin plads i køen, så vil alle der ikke har Facebook nu ryge bagerst, skriver Ulrik, og stort set samtidig med at nationen! sendte en mail til Energistyrelsen, og spurgte om et overblik over, hvor mange der er kommet igennem, mens systemet har været på pause - og hvorfor de ikke melder løsningen på log-in-problemet ud, så alle ansøgere bliver stillet lige, meldte Energistyrelsen det her ud: