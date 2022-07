Kaos: TV-udbyder indrømmer kæmpebrøler

Allente lægger sig fladt ned - de 'beskyldte' kunder for at være bagud med betalingen, men kunderne HAVDE betalt

- I går sendte TV-udbyderen Allente en sms ud til en masse kunder om, at deres regning ikke var betalt – og at man nu havde to dage, så kom der et rykkergebyr oven i på 100 kr. (Jeg har selv fået den).

- Til morgen var der kaos hos Allente, hvis telefoner er brudt ned.

Der står den ikke er betalt

- Det lykkedes mig at komme igennem til en talemaskine, som oplyser, at sms'en er en fejl, og at man skal se bort fra det.

- Men logger man sig ind på hjemmesiden og kigger på sin faktura, står der også, at den ikke er betalt…

Menneskelig fejl

Sådan skriver en vred Allente-kunde til nationen! om den SMS han og åbenbart ret mange andre Allente-kunder modtog i går - en SMS, Allente nu kalder en menneskelig fejl.

- Vi har vist fået solstik og har desværre lavet en menneskelig fejl. Det er vi utrolig kede af.

- Har du modtaget en sms vedrørende manglende betaling til trods for, at du har betalt din Allente regning, så skal du se bort fra sms'en.

I får pengene retur

- Skulle du have betalt din regning via linket i sms'en, vil beløbet blive fratrukket din næste faktura, skriver Allente på hjemmesiden og på TV-udbyderens Facebook, hvor kritikken er haglet ned hele natten, raser kunderne også:

- Under al kritik at man overhovedet ikke kan komme i kontakt med jer. Og ja dette burde være meldt ud tidligere og på jeres hjemmeside.

- Eller i kunne have sendt en sms igen. Med information om fejlen.

Er ikke sjovt at blive beskyldt

- Vi er mange der har brugt meget tid på dette og vi har intet kunne gøre, skriver Karin H. således:

- God stil at skrive det til os hurtigt.

- Er aldrig sjovt at blive beskyldt for at have glemt at betale sin regning især ikke mens man er på ferie, skriver Maiken J.

nationen! har spurgt Allente, hvor mange kunder der fik SMS'en. De siger et par tusinde.