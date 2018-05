Karin fik dobbelt kontanthjælp og nul boligsikring: Nu får hun penge tilbage

Karin og adskillige andre læsere fik pengeproblemer, fordi de fik udbetalt to gange kontanthjælp i februar. F.ex. mistede Karin sin bolgstøtte, fordi hendes kontanthjælp for januar blev udbetalt d. 2. februar.

- Jeg kan nu fortælle, at min kommune har fået brev fra Udbetaling Danmark.

- De siger, at Udbetaling Danmark nu gerne må ændre på udbetalingsdatoerne for kontanthjælp.

Fremadrettet skulle problemet være løst

Sådan skriver Karin, som du måske kan huske fra marts måned, hvor hun klagede til nationen! over manglende boligsikring på cirka 1000 kr. Karin havde - som ret mange andre danskere - nemlig fået udbetalt sin kontanthjælp for januar i februar måned. Og det mente Udbetaling Danmarks system, skulle koste hende boligsikringen:

- Jeg har netop selv haft kontakt med udbetaling Danmark, hvor den medarbejder, jeg talte med, nu vil oprette en sag.

- Nu får jeg udbetalt min boligsikring for januar måned.

- Så skynd Jer alle, der har været i samme situation, at kontakte udbetaling Danmark, så i kan få jeres penge.

- Fremadrettet skulle problemet være løst.

Man er nødt til selv at henvende sig

- Tak til Ekstra Bladet for hjælp, til gavn for rigtig mange mennesker, skriver Karin, og Udbetaling Danmark bekræfter her fredag at man selv har ansvaret:

- Når vi modtager indkomstoplysninger om en borger fra SKAT, kan vi ikke se, om noget af beløbet burde være udbetalt en anden måned.

- Derfor er man selv nødt til at henvende sig til Udbetaling Danmark, hvis man har fået nedsat sin boligstøtte, fordi man har fået udbetalt en indkomst i en 'forkert' måned.

- Det er også derfor, vi ikke kan sige præcist hvor mange, der har oplevet det her, siger Per Nygaard Nielsen, centerdirektør i Udbetaling Danmark.