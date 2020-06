Karin ville købe rejsepas: DSB afviste hende

Det nye rejsepas er populært - men Karin på 67 år og andre, der kun bruger kontanter, kan ikke få liv til at købe et.

- Jeg synes det er en smaddergod ide DSB har fået med at sælge interrailkort til Danmark for 299 kr for en uge.

- Lige hvad vi har brug for i sådan en corona-sommer.

- Så jeg tog bussen (man må jo ikke tage toget mellem 15-17 når man rejser på pensionistkort) fra Vangede til hovedbanen, og stillede mig pænt op i køen.

Skulle på nettet

- Men stor var min overraskelse – og forargelse – da jeg fik besked om, at jeg ikke kunne købe sådan et rejsepas med mine kontanter.

- Nej, jeg skulle gå på nettet og handle, sagde den travle medarbejder.

Sådan lød det tirsdag fra Karin R, 67 år, i nationen!-telefonen. Karin havde netop fået den nedslående besked i DSBs billetsalg, og syntes ikke det kan passe at DSB – som jo dog stadig er ejet af hende og andre danske statsborger – bare kan udelukke hende som kunde, fordi hun ikke er på nettet og ikke bruger betalingskort.

Men man hører jo så meget om hacking

Hendes klage – som DSB har fået mulighed for at kommentere – fortsætter derfor således:

- Men nu er vi altså nogen, der ikke kan lide at blande net og penge sammen – man hører jo så meget om hacking.

- Så nu vil jeg godt vide, hvorfor DSB diskriminerer os ældre på den måde.

- Eller er sandheden, at de helst ikke vil have os i togene, sagde Karin, og DSB svarer, at de meget gerne vil sælge et rejsepas til Karin - men de tager ikke imod kontanter:

Man kan købe på dsb.dk

- Rejsepasset, der er en del af sommerpakken fra flere partier i Folketinget, er selvfølgelig for alle! Og vi glæder os til at tage imod de mange ferierejsende.

- Vi har i DSB lynhurtigt sørget for, at alle kan købe rejsepasset, der gælder til hele den kollektive trafik i landet.

- Det kan man på dsb.dk, hvor man også får tilsendt sin billet elektronisk.

- I dag sker 93 pct. af vores billetsalg gennem elektroniske kanaler, og vi oplever ikke problemer med hacking mv.

Og i billetsalgene - men ikke med kontanter

- Derfor kan Karin og andre trygt henvende sig i vores billetsalg og få hjælp til at købe rejsepasset til rejser på tværs af den kollektive trafik i hele landet.

- Men med betaling af fra kredit- eller debetkort, desværre ikke med brug af kontanter, lyder svaret fra kommunikationschef i DSB, Niels-Otto Fisker, men hvad siger du?