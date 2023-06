Kartoffel-alarm: Mogens venter

Mogens har søgt om at pumpe ekstra 67.000 kubikmeter vand op for at kunne vande sine 100 hektar, der er fyldt med tørstige kartofler

- Vi er ret pressede nu, og det kommer til at sætte sig i høsten og naturligvis også i priserne:

- Vi håber meget, at kommunerne nu vil give nogle dispensationer, så landmændene kan pumpe mere vand op fra undergrunden.

Så gik genboen amok

Fra 150 til 30 tons

Sådan siger Louise Køster, forperson fra Økologisk Landsforening, til DR Nyheder om det vand, der ikke kommer ned fra himlen for tiden - og det vand, der hedder grundvand og ligger og venter nede nogle meter under jorden.

Efter tørken i 2018 aftalte den daværende regering med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ellers, at de landbrug, der dengang havde haft brug for at vande mere, end de kunne i henhold til deres gældende vandindvindingstilladelse, skulle have en ny mulighed.

En undtagelsesbestemmelse i lovgivningen, der giver mulighed for, at kommunerne kan udstede kortvarige indvindingstilladelser.

Jyder hårdt ramt: Værste i 16 år

Annonce:

Kommunen har ikke svaret

Men DR Nyheder kan fortælle om en økologisk landmand, Mogens fra Harlev, der har ventet fem år på at Aarhus Kommune giver ham en pumpetilladelse - og han beder - som han siger - 'ikke om meget vand'.

- Jeg har lov til at pumpe 33.000 kubikmeter, men har søgt om 100.000. Altså 67.000 mere pr år.

- Men kommunen har ikke svaret.

- Og så kunne det være fornuftigt, hvis reglerne var sådan, at man kunne 'overføre' nogle kubikmeter fra det ene år til det næste, siger Mogens til nationen! Han kan på et normalt år høste 150 tons kartofler, men pga af tørken, frygter han at det i år kun ender med 30 tons.

Advarsel: Jyske vindmøller kan give tørke på Sjælland