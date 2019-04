Kasino var o.k. med at Kristian tabte 30.773 kr.: Da han vandt 330.000 gik det galt

Kristian har overført penge til Goliath Casino 57 gange - det er gået godt. Men firmaet fra problemer med at udbetale hans første gevinst, og det synes han er for dårligt

- Hej.

- Jeg har spillet ved Goliathcasino siden januar.

- Når jeg sætter penge ind på kontoen ved dem, bliver de trukket efter et par dage - uden problemer.

- Faktisk er det gået godt med overføre mere end 30.000 kr til dem fordelt på 57 overførsler.

Her er spille-regnskabet:



De bruger mange undskyldninger

- Men første gang, pengene så skulle den anden vej, og jeg skulle have en gevinst udbetalt - det er 330.000 kr. - kunne jeg ikke få dem.

Sådan indleder Kristian H. et brev om, hvor skuffet han er over den service, han lige nu oplever fra GoliathCasino. Kristian synes nemlig ikke, det kan være rigtigt, at kasinoet - som har kontor på Malta - ikke kan finde ud af sende penge til Danmark. Hans brev - som Golitath har læst og valgt IKKE at kommentere - fortsætter derfor således:

Se også: Martin vandt en million - så blev hans konto lukket

Kan ikke se hvor mine penge er

- De - Goliath - bruger mange undskyldninger, og at pengene skulle være sendt, og at de er på vej. nej, det er de vist ikke, siger jeg.

- Så mener de, at det er min bank, der skal 'finde dem', for deres bank kan ikke se, hvor de er henne, når de er sendt.

- De har så givet mig et ARN-nummer, så min bank kunne spore pengene.

- Men der bruges ikke ARN-numre i Danmark, siger min bank.

- Hvor lang tid skal man vente, tålmodigheden er brugt, skriver Kristian, der har sendt en opgørelse over de indbetalinger, han har foretaget siden januar - og den mail, han fik for en måned siden, da han havde vundet:

Beklager jeg ikke kan være til assistance

nationen! har bedt GoliathCasino om at svare på, hvorfor Kristian ikke har fået sine penge, og en af firmaets kunderservicemedarbejdere (der arbejder på Malta) har sendt dette svar:

- Desværre er det ikke muligt for mig at kommentere på denne sag, da jeg ikke må udtale mig om vores kunders konto til andre end ejeren af omtalte konto.



- Beklager jeg ikke kan være til nogen assistance, skriver Jonas fra GoliathCasino og sender sine venligste hilsner, men hvad tænker du?