Kasper har Telenor: Hvordan f... kan Lebara trække 199 kr.?

Kasper har forsøgt at få at vide, hvorfor Lebara har trukket penge på hans konto, for han kan slet ikke genkende, at han har købt noget eller skylder noget

- Jeg er desværre kommet lidt på kant med mobil-telefon selskabet Lebara.

- Der er nemlig - på min konto - blevet trukket 99 kr og igen 100 kr for selskabet Lebara mobil.

De siger jeg bare skal lukke mit kort

- Da jeg så kontakter Lebara mobil for at høre hvorfor, de har trukket penge på mit kort, da jeg ikke har noget abonnement hos Lebara, oplyser de mig bare, at jeg skal lukke mit kort.

- Og så vil de ikke oplyse mig om mere.

Sådan indleder Kasper F en mail til nationen! om de i hans øjne mystiske træk, der har været på hans konto. Kasper plejer nemlig slet ikke betale noget som helst til nogen mobilselskaber, da han som en del af sin løn har firmatelefon. Da han pludselig får besked om, at han har betalt 99 og 100 kr. til et for ham fremmed selskab, så bliver han nysgerrig. Især fordi hans arbejdstelefon har abonnement hos Telenor.

Det er da normalt at vide hvad man har købt

nationen! har forsøgt at få et svar fra Lebara, som ikke er vendt retur. Kaspers brev - som han håber kan skabe lidt debat, og muligvis få Lebara til at svare på, hvad hans penge er brugt på - fortsætter derfor således:

- Jeg synes da det er meget normalt - nu når det et mit kort der er blevet trukket penge på - at jeg får at vide, hvad jeg har købt for de penge.

Nu har det kostet mig 199 og et nyt kort

- Men nu smækker de bare røret på og vil ikke snakke mere med mig, så nu har det kostet mig 99 kr og 100 kr til Lebara og spærring af mit kort og bestilling af nyt samt penge til nyt kort.

- Håber i vil hjælpe mig, skriver Kasper. Hvad tænker du, der er sket?