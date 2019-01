Kassedame til kunde der ville have åbnet en ny kasse i Netto: Følg køkulturen

Heftig debat om supermarkedskunde, der fik åbnet en ny kasse i Netto og derefter smed sine egne varer på båndet, så hun blev ekspederet først. For har hun dermed ret til at blive ekspederet først?

- Selvfølgelig gælder den eksisterende kø stadig, når der åbnes en ny kasse.

Sådan skriver Andreas H i en af de - hold fast - 433 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om Anita, der fik skæld ud af de andre kunder, da hun og kæresten i en Netto bad om at få åbnet en ny kasse, og derefter smed sine egne varer på båndet, så hun blev ekspederet først.

Ej, det det kan man ikke

De andre kunder - der ifølge Politiken blev voldsomt fortørnede - sagde 'Ej, det kan man ikke!' og 'Har I ingen pli eller køkultur?!, men Anita synes at det er hendes ret, fordi det er hende, der får åbnet en kasse:

Se også: Syntes køen i SuperBrugsen var for lang og slog damen: Så kom slagteren

- Og så synes jeg godt, vi må gå først, siger hun til avisen, og det samme mener 48,1 procent, af de 61.324 læsere, der har deltaget i debatten om at 'overhale bagfra' her på nationen!. Men flertallet synes altså ikke det i orden, og i en af de andre kommentarer på Politiken, skriver kassedamen Pernille B, at hun ville have grebet ind:

Hos os er alle kunder lige vigtige

- Syntes det er super dårlig stil.

- Åbner vi en kasse mere på mit arbejde, følger kø kulturen.

- Og ingen skal springe over da alle kunder er lige vigtige og helst skal igennem kassen hurtigst muligt.

- Så var Anita kunde hos mig var hun pænt blevet bedt om at følge kø kulturen.

- Er en smule mæt af mennesker dig konstant tænker mig - mig- mig, skriver kassedamen.

Ville du reagere, hvis du stod i en kassekø og så at en anden kunde - der havde ventet kortere tid - blev ekspederet før dig ved en nyåbnet kasse?

Alexandria D - som også har skrevet på Facebook - har også været ude for at blive snydt, og hendes måde at tackle oplevelse på har fået 1 like:

- Jeg bruger køen i supermarkeder til at meditere, så jeg er så rolig, at det oftest ikke går op for mig, om der bliver åbnet en kasse mere.

Jeg bliver stående

- Og hvis der gør, så ønsker jeg af hele mit sind, at alle de kø-stressede bliver tilfredse, og så bliver jeg stående, hvor jeg stod.

- Mens jeg roligt mediterer videre.

Ugebladet Hjemmet kårer iøvrigt Danmarks sødeste kassedame igen i år. Det er sjette gang og sidste år skrev hele 1.463 læsere til Hemmet for at indstille ikke færre end 446 søde kassedamer m/k fra hele landet til prisen. Fristen udløb i går, men du må gerne skrive om din kassedame i kommentarfeltet nedenfor.