Kat spærret inde i Kiev

- Jeg har en veninde (tidligere kollega) Larisa, som bor i Kiev.

- Da krigen brød ud i torsdags, skrev jeg til hende, at jeg tænkte på hende og hendes familie.

- Hun svarede, at hun dagen før krigen var taget til Tyrkiet. Hun har sit eget IT-firma, så hun kan uden problemer arbejde hjemmefra.

- Men hun havde efterladt sin kat, Symbian hjemme i lejligheden i Kiev.

Mors bro var sprængt i smadder

Sådan indleder nationen! Ida H et brev om det hun mener er en lille soltrålehistorie fra krigen i Ukraine - en historie hun gerne vil dele med hele Danmark, fordi hun selv har tænk meget på den kat, der nu sad mutters alene i Kiev og ventede på Putins tropper.

Planen var nemlig at Larisas mor skulle passe den og give den mad, men fordi den bro, moderen bruger til at komme ind til hovedstaden var sprængt i luften, var det svært at finde ud af, hvordan katten skulle overleve. Men Idas brev fortsætter heldigvis sådan her:

Har tænkt meget på den kat

- Selvfølgelig er det et lille problem i forhold til de rædsler, der udspiller sig lige nu, men jeg har altså tænkt meget på den kat de sidste dage.

- Det var ikke rart at tænke på at den lå og tørstede og sultede alene i lejligheden.

- I går tænkte jeg så, at katten helt sikkert var død, fordi der nu var gået ret mange dage, men i dag skrev Larisa, at hendes mor var taget til Kyev for at hente den.

Men katten er slet ikke glad

- Turen, der normalt tager 30 minutter havde taget 4 timer.

- Katten havde været alene i en uge, men den levede, og nu er den hos Larisas mor, mormor og deres to hunde.

- Det var en kæmpe lettelse, da jeg hørte at katten var i sikkerhed.

- Igen er det en lille ting, men det er også en lille solstrålehistorie midt i alt det rædselsfulde, skriver Ida, der dog efterfølgende har fået at vide, at katten selv ikke er spor glad eller taknemmelig over noget som helst.

- Den var møgsur, da den blev hentet, og den ville slet ikke med. Hvis den vidste hvem, der stod bag alt det her, så ville den nok tænke Русский военный корабль, иди на хуй, (det betyder Go fuck yourself), skriver Ida.

