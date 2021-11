Katastrofe: Elever får ekstra juleferie

To tyske delstater ophæver nu mødepligten i folkeskolerne - og forlænger juleferien i et forsøg på at dæmpe smittespredningen

- Åh-åh.

- Nu kommer forældrene og brokker sig igen, fordi de skal bruge mere tid sammen med deres børn.

- Det er trist, for forældre fik et ansvar, da de fik deres børn, og nu bliver det altså efterspurgt.

- Så klynk ikke, få det bedste ud af det

Sådan skriver Nicole K. i en kommentar på den store tyske avis Bilds Facebook-profil om de corona-tiltag, der blev indført mandag i den tyske delstat Sachsen - og nu også er på vej i delstaten Brandenburg.

Mange forældre vil holde børnene hjemme

Her siger undervisningsministeren Britta Ernst nemlig, at de stigende smittetal nu betyder, at elevernes mødepligt skal droppes, så det altså bliver frivilligt at møde i skolerne. Og så vil hun rykke juleferien tre dage frem, så eleverne kan begynde juleferien allerede mandag 20. december i stedet for som planlagt 23. december.

- Mange forældre har ikke lyst til at sende deres børn afsted i skole for tiden, siger Britta Ernst til inforadio.dk, men mange forældre mener, at deres børn har det bedst i skolen.

- Tænk, at de vil gøre det her mod vores børn, skriver Angelika W. samme sted, og Jovana A. er enig:

- Det her en total katastrofe, skriver Jovana