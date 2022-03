Katastrofe: Skrider fra Venstre

- Jeg kan ikke se mig selv i den centrale måde, man ønsker at løse den her opgave på.

- Så vil jeg hellere bruge mit partikontingent på at hjælpe en ukrainsk mor og hendes børn.

- Derfor har jeg meldt mig ud af Venstre.

100 ukrainere søges: Timeløn 165 kr.

Nul kroner i Haderslev - 250 kr i Sønderborg

Sådan siger Svend Brodersen, slotsejer og nu tidligere Venstre-medlem, til JydskeVestkysten om den nedslående besked han har fået fra Haderslev Kommune om støtte til ukrainere, der bor privat.

Svend - der ejer Gram Slot, hvor han arrangerer koncerter, fester, kurser, konferencer og driver et stort økologisk landbrug - mener nemlig, at det mest fornuftige er, at ukrainere bliver indkvarteret hos almindelige borgere, der kan hjælpe med sprog, skolegang og arbejde. Og at dem, der har ukrainere boende, skal have en økonomisk håndsrækning til f.ex. mad og tøj.

Ingen madpenge til Jannies ukrainere

Svend og flertallet

Det mener et flertal af de 10.368 nationen!-læsere, der har deltaget i en afstemning her på siden iøvrigt også (se nedenfor), men Svends nu tidligere partifælle, borgmester Mads Skau, synes ikke, de skal have en krone:

- Nej, vi gør ikke som i Sønderborg og Esbjerg, men sørger for kost og logi til dem, der ikke kan indkvarteres frivilligt, skriver borgmesteren i Haderslev til Svend - med henvisning til at borgere i de to nævnte kommuner får mellem 150-250 kroner pr. døgn pr. ukrainer, de har indkvarteret. Og at Haderslev Kommune er ved at indrette det gamle sygehus til bolig for 500 ukrainere.

En ny ghetto

På avisens Facebook-profil har venstre-skænderiet skabt en del debat:

- Manden har jo ret... Og længere er den bare ikke...

- Alle vil hjælpe, men mange har ikke økonomisk mulighed for det, så et tilskud til lidt mad vand og varme er vel på sin plads.

- Det er da bedre end en ny ghetto, hvor folk der rent faktisk gerne vil integreres, bliver fastholdt i at være flygtning, skriver Richard N., der har fået 24 likes f.ex., mens Rita L. synes folk, der hjælper, skal det gøre det gratis:

Ondt i røven: Får 200 kr. pr. ukrainer

Man skal ikke hjælpe for pengenes skyld

- Jeg gik og troede de gjorde det af menneskelige grunde og ikke for pengenes skyld, skriver Rita, men hvad tænker du?