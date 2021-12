Katjiiing: 600 kr. ekstra pr. vagt

- Praktisk hjælp til rengøring, herunder hovedrengøring, og de såkaldte klippekortsydelser til selvvalgte aktiviteter kan blive aflyst eller udskudt.

- Og det kan i det hele taget blive nødvendigt at prioritere.

- Det afgørende vigtige for os at sikre er den nødvendige pleje og omsorg til de mest sårbare borgere.

75 kr ekstra i timen

Sådan siger Anne Ramsgaard, chef for Sundhed og Ældre i Herning om, hvorfor kommunen nu vil give sosu'er ekstra betaling for at arbejde frivilligt over. Og nationen! har bedt ældrechefen om at sætte kr og ører på, og de ser sådan ud:

- 600 kr. pr. vagt for vagter over 4 timer.

- For kortere ekstravagter (fx hvis ens vagt forlænges) 75 kr. pr. time.

Ikke kun Herning

Taksterne gælder frem til 30. januar 2022. Herning Kommune har cirka 950 medarbejdere ansat på sosu-overenskomst, herunder en del ufaglærte. Og sundheds- og ældrechefen skal bruge yderligere cirka 60 for at få vagtplanerne til at gå op.

Ringe service

Mange kommuner har samme problem som Herning - og tidligere på dagen modtog nationen! den her mail fra Christina om situationen i hjemmeplejen i Ringsted:

- Det er under al kritik at vores ældre/syge/svage skal tilbydes så ringe en service.

- At de ikke kan få hjælp til rengøring og bad, skriver Christina, der synes løsningen hedder 'vikarer'.

I går efterlyste Nordfyns Kommune hænder til ældreplejen via Facebook: