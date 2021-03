Katjing: Jurister deler 21,5 milliarder

- Der er stor forskel på, hvad forskellige uddannelsesgrupper i gennemsnit tjener.

- Nr. 1 på listen er aktuar-uddannelsen, dvs. forsikringsmatematik. De har i gennemsnit en indkomst på 1.299.000 kr. årligt.

Kendte uddannelser som medicin og jura giver én million

- Civilingeniører med fokus på virksomhedsdrift ligger nr. 2 med en indkomst på 1.131.000 kr. De revisorer, der har taget cand.merc.aud.-uddannelsen på handelshøjskolen, ligger nr. 3 på listen med en indkomst på 1.122.000 kr.

- På 4.- og 5.-pladsen har man nationaløkonomer med en gennemsnitsindkomst på ca. 1.100.000 kr.

- De kendte uddannelser medicin og jura kommer ind på 6.- og 9.-pladsen med en indkomst på godt 1 mio. kr. i gennemsnit.

Supergodt: 20.991 pr. måned lokker

Hvad får jeg ud af mit SU-lån?

Sådan siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos, i en pressemeddelelse om de indtægter, man kan se frem til at have, hvis man gennemfører en af 275 forskellige lange, videregående uddannelser. Cepos har fået indkomsterne fra Danmarks Statistiks personregistre - altså faktiske indkomster fra 'rigtige' personer med de pågældende uddannelser. Og Cepos-økonomen peger på, at en del af de lange uddannelser fører til indtægter, der ligger under f.eks. sygeplejerskelønnen. Og det mener han er et problem:

- En måde at håndtere det på er at begrænse adgangen til disse uddannelser fra centralt hold. Min foretrukne løsning er en anden.

- Den består i at øge 'prisen' for at tage en universitetsuddannelse. F.eks. ved at omdanne en del af SU’en på kandidatdelen til lån og indføre en vis brugerbetaling.

Uddannelse skal ses som en investering

- Det kan betyde, at de unge i højere grad vil betragte uddannelse som en investering, der skal give et godt job med en god indkomst.

- De unge vil i højere grad tænke: Hvad får jeg ud af dette SU-lån efter endt uddannelse i form af løn og job, lyder det fra Mads Lundby, der mener, at sådan en omlægning kan få unge til at vælge uddannelser, der giver høj indkomst.

De tre største grupper på Cepos' opgørelse er de 31.892 erhvervsøkonomer (cand.merc.), de 21.463 jurister (cand.jur.) og 18.052 læger (cand.med.). De ligger i top 15, hvad angår løn.