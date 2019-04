Kattepine: Natasja returnerede kjole til computerbutik

- Hej Ekstra Bladet.

- Min søster er havnet i en kattepine og har byttet om på to returlabels.

- På to pakker med det resultat, at hun har sendt en kjole til Proshop og en skærm til Asos.

Proshop var venlige

Sådan indleder Nicklas H. et brev til nationen! om sin uheldige søster Natasja, der ligesom mange andre danskere er flittig til at handle på nettet. Normalt går både køb og eventuel returnering, som det skal, men da Natasja kom til at sætte de forkerte labels på to pakker, gik det halvvejs galt.

Og desværre ser det ud til - som du kan læse i det svar, Asos har sendt til nationen! - at der ikke er noget hjælp at hente. Broderens brev fortsætter nemlig således:



- Proshop var venlige og gjorde opmærksom på fejlen, og sendte pakken videre til Asos.



Asos kan ikke finde den

- Asos har modtaget skærmen dokumenteret via Track & Trace i deres retur modtagelse.

- Men påstår, de ikke kan finde den, og fraskriver sig et hvert ansvar for pakker, der bliver sendt forkert til dem.

Det kan vi ikke diskutere

- Hun (min søster, red.) er på SU, så de 2000 hun står til at miste kan jo godt mærkes.

- Jeg tænker ikke, min søster er den første, der laver den fejl. Så der er måske andre, der også har tabt den kamp.



- Det virker umiddelbart urimeligt, at man kan kvittere for modtagelse. Og så bagefter sige, at det bare er ærgerligt, og de ikke ved, hvor den er, skriver Nicklas, og i det svar, nationen! har modtaget fra Jake, der arbejder i Asos Customer Escalations Team, er der umiddelbart ikke meget hjælp at hente:

- Jeg har forstået, at du kontakter os angående en kunde, der har returneret en vare til os ved en fejl.

- Vi går meget op i at beskytte vores kunder, og af sikkerhedshensyn diskuterer vi kun ordre og konto-oplysninger med kunderne, skriver Jake, der også henviser til GDPR-reglerne, men hvad tænker du?