Keld er steriliseret: Nægter at betale til barsel

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vil gerne gøre det mere attraktivt for kvinder at blive selvstændige. Men Keld vil gerne blandes uden om.

- Jeg har lige modtaget digitalpost fra BARSEL.dk, at jeg som selvstændig skal indbetale til barselordningen Kr. 1.225,00

- Det sjove er, at der er kun mig i firmaet.

- Jeg har ingen ansatte, ingen kvinder o.s.v.

Jeg gør ingen gravid

Sådan indleder Keld H et brev til nationen! om at blive bedt om at betale til noget, han slet ikke kan se vedkommer ham. Keld styrer nemlig sin egen butik, og de argumenter, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet kom med da loven blev vedtaget preller totalt af på ham.

Han føler faktisk, at hans enmands-firma er udsat for tyveri. Hans brev – som du gerne må dele til andre, der driver enmands-virksomheder – fortsætter nemlig således:

- Jeg er 61 år mand, steriliseret og kan ikke få børn.

- Alligevel skal jeg betale denne ekstra ’skat’ til åbenbart en tilfældig kvinde på gaden, jeg hverken kan eller vil gøre gravid.

- Det er da en ’mandlig METOO chikane’, skriver Keld.

Ja, man skal betale

Barselsudligningsordningen handler om at forbedre barselsvilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende således, at der findes en løsning på de økonomiske udfordringer, som mange selvstændige oplever, når de holder barselsorlov fra deres virksomhed.

Aftalen blev indgået i forbindelse med finansloven for 2020, og formålet med forslaget er at styrke kvinders incitament til at blive selvstændigt erhvervsdrivende samt forbedre lønkompensationen i forbindelse med barsels- og forældreorlov for både mænd og kvinder.

Og man er 'tvunget'

På barsel.dk kan man læse svaret på spørgsmålet: Jeg ønsker ikke at betale – er man tvunget?

Og det er man:

’Ja. Barsel.dk er en lovbestemt barselsudligningsordning. Barsel.dk er for alle arbejdsgivere på det private arbejdsmarked.

Dog skal du ikke betale til os, hvis alle dine ansatte er omfattet af en anden godkendt barselsordning’, skriver barsel.dk, men hvad tænker du?