Kemo-hår: Sad og klukkede

- For helvede Ida.

- Jeg sad her og klukkede.

- Jeg vil også have en pirathat!

Overlægen sagde alt var fint

Sådan skriver Lone H. i en kommentar på Ida Hs Facebook-profil om den to år gamle kemo-video, Ida har valgt at dele, fordi hun netop har været til mammografi-kontrol. Og fået en glædelig besked:

- Overlægen sagde med det samme, at alt var fint, og så var jeg glad.

- Det var i juli 2019, at jeg som 43-årig fik brystkræft. Min datter var 2,5 år.

- Det er jo ikke specielt sjovt, men humor hjalp.

Fem sekunders grin - så er jeg glad

- Da jeg var i kemobehandling mødte jeg flere kvinder, der ikke kunne se sig selv i spejlet, efter at de havde mistet håret.

- Én sagde til mig: 'Jeg så mig selv i et splitsekund og så kunne jeg ikke sove i flere nætter derefter'.

- Jeg håber, at nogle af de kvinder, der nu gennemgår det jeg gennemgik for 2 år siden vil se min video og grine. Hvis de morer sig i bare 5 sekunder, så har jeg opnået det jeg ville, skriver Ida til nationen!, og tilføjer denne lille hilsen til de kvinder, der hele tiden brokker sig over deres hår:

- Værdsæt hvad du har. Jeg er sikker på at du ser langt bedre ud end mig.