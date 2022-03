Kenneth har mistet overblikket - og nøglerne

Han fik en hjerneblødning, og savner at kommunen hjælper ham med genoptræning. Han frygter nemlig at hans hjerne bliver endnu dårligere - og lige nu har han mistet overblikket og nøglerne

- Jeg hedder Kenneth. Jeg er 51 og har to børn og en ex-kone.

- Jeg er uddannet elektriker, har arbejdet som ølmand, i lufthavnen og fem år på en platform i Nordsøen.

- Jeg er i øvrigt også uddannet stilladsmontør, men lige nu kan jeg ikke arbejde.

- Jeg fik nemlig en hjerneblødning i sommeren 2021.

Bliver min hjerne dårligere?

Sådan indleder Kenneth S et brev til nationen! om at være vant til at kunne det hele, og nu være syg og svag og føle sig svigtet af det samfund han har betalt til siden 1988.

For Kenneth oplever slet ikke, at der er nogen hjælp eller rådgivning til ham fra kommunen. Og han er bange for at hans hjerne – uden den rigtige hjælp – bliver endnu dårligere. Hans brev – som nationen! har bedt Gladsaxe Kommune om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Hjælp når man har brug for det

- Da jeg vågnede op igen efter hjerneblødningen, havde jeg jo ønsket og håbet, at man i sådan en situation fik hjælp.

- Når man allermest har brug for det.

- Men jeg har ikke modtaget noget hjælp eller genoptræning mv.

- Jeg glemmer tit og har ikke det samme overblik og overskud i min hverdag.

Bilnøgler og husnøgler bliver væk

- Efter jeg kom hjem fra Herlev Hospital har jeg f.eks. mistet 1 bilnøgle og 3 hoveddørsnøgler, tabt mit bankkort, tabt penge og tit glemt aftaler eller kommet for sent eller mødt op et forkert sted, skriver Kenneth, der forsøger at genoptræne sig selv med lange cykel- og løbe/gåture.

nationen! har sendt brevet til Gladsaxe Kommune, og spurgt, hvad en borger, der får en hjerneblødning egentlig kan regne med at få af hjælp og genoptræning – og om de, når de ser på, hvordan de indtil nu har hjulpet Kenneth, synes de har gjort det godt nok. Og det svarer kommunen på sådan her:

Vi kan desværre kun svare generelt, da der er tale om en personsag.

Hospitalet eller lægen skal lave en plan

- Hvis man har fået en akut opstået skade i hjernen, som for eksempel en hjerneblødning, vil man normalt få tilbudt et hjerneskadeforløb.

- For at komme i betragtning til et hjerneskadesforløb, skal det kunne dokumenteres, at de udfordringer man har, skyldes en akut opstået hjerneskade.

- Hvis man har været indlagt på et hospital på grund af en akut opstået hjerneskade, vil hospitalet beskrive denne tilstand og udarbejde en genoptræningsplan, som kommunerne så følger.

- Ellers er det egen læge, der skal levere dokumentation. Kommuner har ikke de lægefaglige kompetencer til at levere sådan en dokumentation, skriver kommunen, men hvad tænker du?