Ketchup-alarm

Norske børn spiser for lidt grønt og for få fisk - og for meget ketchup. Nu skal deres kostvaner ændres

- Ungerne skulle have ketchup på alt.

- Selv labskovs blev druknet i den røde sovs.

Sådan siger sfo-leder Torun Røiseland Strømme fra den norske by Lindeness til den licensfinansierede mediegigant NRK.no om det opgør mod ketchup og makaroni, hun og flere andre af kommunens andre institutioner har gang i.

Stor udfordring for folkesundheden

Hvis nordmænd fulgte de officielle kostråd, ville den årlige samfundsgevinst være over 100 milliarder kroner, viser tal fra Helsedirektoratet. Eksperterne synes, at kostomlægningen passende kan begynde i de måltider, der bliver serveret for børn på offentlige børnehaver, sfo'er og skoler:

– Kampen mod rygning er godt på vej til at være vundet.

- Men inden for kosten har vi ikke set den samme fremgang.

- Usund mad og dårlig kost er vores næste store udfordring for folkesundheden, siger professor i samfundsernæring Frøydis Nordgård Vik fra Universitetet i Agder til NRK om projektet, der bl.a. skal få børnene til at spise mere grønt og flere fisk.