Ketchup-drama i ALDI: Medarbejder sagde o.k.

- Den 01.09.2020 omtrent klokken 14.15 stod jeg som kunde ved kassen I ALDI på Hovedvejen 140 i Glostrup.

- Pludselig kommer en mand udefra ind I butikken medbringende 2 bøtter tomatketchup, en I hver hånd.

Han siger han har købt forkert

- Han går bagom og direkte hen til til kassebetjeningen lige foran mig og siger, at han åbenbart har købt forkert tomatketchup, og om han må bytte dem.

Sådan indleder Lone L. et brev til nationen! om god opførsel OG vare-hygiejne i supermarkedet. For Lone fik nemlig et mindre chok, da hun kunne konstatere, at manden fik lov til at levere de to flasker Heinz-ketchup retur.

Medarbejderen siger o.k.

Nationen! har bedt ALDI om at kommentere brevet, og deres svar kan du læse nedenfor. Lones brev fortsætter nemlig således:

- Kassemedarbejderen spørger så en anden medarbejder, om det er i orden, og det er så åbenbart.

- Den anden medarbejder tager derefter imod bøtterne og siger o.k., og manden får pengene tilbage.

Målløs: Glad for at jeg ikke køber dem

- Jeg er målløs og siger (højt) at: ’Jeg er glad for, at det ikke bliver mig, der køber de 2 bøtter ketchup’.

- Det udsagn giver ingen respons fra kassemedarbejderen, men jeg mener, at der burde være nogle regler gældende for fødevarer, uanset hvilken butik de købt I.

- Personligt bryder jeg mig ikke om tanken om at handle fødevarer, som har været I fremmede menneskers hjem, skriver Lone, og ALDI svarer, at de er meget påpasselige med at tjekke retur-varer, før de bliver sat på hylderne igen.

ALDI har 30 dages returret på alle varer

- I ALDI har vi 30 dages returret på alle varer. Det er en service, som mange af vores kunder sætter pris på.

- Vi lever naturligvis op til alle returregler omkring fødevarehygiejne.

- Således undersøger butikspersonalet grundigt den returnerede vare og vurderer, om varen kan sælges igen.

Man skal ku fortryde og blive skuffet

- Hvis der er tvivl, kommer varen ikke tilbage på hylden. Varer, som indebærer en fødevaresikkerhedsmæssig risiko, destrueres.

- Vores returregel strækker sig længere end de lovgivningsmæssige krav til reklamationer på dagligvarer, idet vi ønsker at yde den bedste service for vores kunder.

- Det betyder, at man i ALDI kan returnere varer, som af en eller anden grund ikke lever op til forventningen, eller hvis man har fortrudt sit køb.

- Som udgangspunkt skal kunden dog kunne fremvise en bon på købet for at kunne returnere varen, skriver pr- og kommunikationsafdelingen i ALDI Danmark til nationen!, men hvad tænker du?