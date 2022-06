Kig nu på hende igen

- Hermed endnu et brev om sagen om min maliske kæreste Mariam, der fortsat nægtes et 90-dages besøgsvisum til Danmark.

- Forståeligt at den nye minister ikke selv ville kommentere en sådan enkeltsag, men har bedt sit ministeriums presseafdeling besvare henvendelsen.

Nej, nej og syv gange nej

Ligner ren automat-afslag

- Jeg må konkludere, at hendes ansøgning bliver afslået automatisk af Udlændingestyrelsen, fordi hun er fra Mali.

Sådan indleder Troels fra Helsingør et brev om dansk udlændingelovgivning og de visumregler, der betyder, at kærester fra f.ex. Mali som udgansgpunkt får afslag, når de søger visum.

Kig på min kæreste

Men Troels nægter at give op, da han håber at omtale og debat, kan formå de ansvarlige politikere til at ændre reglerne, og i det mindste give hver ansøger - og ansøgerens danske kæreste - en individuel behanndling. F.ex foreslår Troels nu, at han - hvis Mariam IKKE rejser ud som visum-gæster skal - kan tage en straf. Hans brev - som han håber du vil dele med nogle politikere - fortsætter nemlig således:

- Tag et nærmere kig på min kæreste. Er der noget, der giver indtryk af, at hun er en uhæderlig person, der vil bryde gældende regler? Nej vel?

- I Danmark er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Jeg ser ikke skyggen af bevis for, at Mariam ikke vil forlade Danmark, inden hendes visum udløber.

Jeg indestår - under strafsansvar - for at hun rejser

- Danmark er et retssamfund, og de danske retsstatsprincipper skulle helst også gælde mig, der i dette langstrakte forløb har repræsenteret Mariam over for myndighederne.

- Jeg indestår personligt - og under strafansvar - for, at hendes returrejse til Mali finder sted, inden hendes visum udløber, skriver Troels, der håber at den nye visumminister Kaare Dybvad følger med i, hvordan udlændingeloven forvaltes i den styrelse, som han er ansvarlig for.