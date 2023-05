Kina hidsig: USA provokerede

Ifølge de amerikanske myndigheder udspillede der sig et stort drama i luften over Det Sydkinesiske hav, hvor et kinesiske kampfly efter sigende udviste aggressiv adfærd. Se videoen her

Forleden mente USA, at et kinesisk jagerfly opførte sig aggressivt i luften over det Sydkinesiske hav. Nu svarer Kina igen: Lad være med at flyve her

- USA's gentagne udsendelser af skibe og fly, der på tæt hold udfører overvågning af Kina, skader vores suverænitet og sikkerhed alvorligt.

- Det er denne form for provokerende og farlige aktivitet, der er årsagen til sikkerhedsproblemerne på havene.

- Kina vil fortsat tage alle nødvendige skridt for resolut at beskytte egen suverænitet og sikkerhed.

Stop dem - straks

Sådan lød i det i dag på det officielle pressemøde i Kinas udenrigsministerium fra talskvinde Mao Ning, der kommenterede det luftmøde, det amerikanske forsvar fortalte om forleden. Et meget tæt møde mellem en kinesisk jagerpilot og et amerikansk overvågningsfly over det Sydkinesiske Hav.

USA kaldte forleden den kinesiske pilot for aggressiv, men Mao Ning mener altså, at USA selv er uden om det:

- USA bliver nødt til at stoppe de her provokationer straks, fortsatte Ning. De to er ikke de bedste venner for tiden - især ikke efter at USA har indgået forsvarsaftale med østaten Papua Ny-Guinea, og Kina har underskrevet en sikkerhedspagt med Salomonøerne, som ligger øst for Papua Ny Guinea. En aftale, der betyder, at kinesiske soldater kan placeres på Salomonøerne, men hvad tænker du?

