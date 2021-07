Kina-køb chokerer: Stigning på 2600 procent

Der er kommet nye regler for billige varer købt på nettet i ikke-EU-lande. De betyder, at der skal betale moms og transportørgebyr

- Jeg bestiller et oplader-kabel på Ali-Express - pris incl post fra Kina ca 6 kr.

-Told v PostNord ’fanger’’ så pakken og pålægger mig 1 kr i told/moms.

- Det er fair nok.

160 i gebyr er uacceptabelt

Sådan indleder SB et brev til nationen! om de nye moms-regler, der betyder at den gamle 'bagatelgrænse' for varer under 80 kr. er fjernet. Reglerne er vedtaget i EU, og trådte i kraft i torsdags – og nu er SB altså en af dem, der er ramt. Ligesom denne kvinde:

20 Kina-pakker på vej: Dorthe i priskoma

For udover at momsfritagelsen er væk, skal der fremover også betales transportørgebyr, når man køber billige varer på nettet i lande uden for EU. Det er især det sidste, der betyder noget for SBs pengepung.

For en vare der er 2 kr værd

- At jeg samlet skal betale 160 kr i gebyr for en vare, der i sig selv repræsenterer en værdi på ca 2 kr fratrukket fragt fra Kina, er direkte sjovt og måske endda lidt uacceptabelt.

-Tænk at skattekroner via Told/Skat går til den slags latterligheder, skriver SB, der altså skal betale 161 kr oven i de 6 kr, han har betalt - en prisstigning på cirka 2600 procent.