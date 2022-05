Kina: Tænk jer om

- To måneder inde i den russisk-ukrainske-konflikt er effekten på omverdenen stadigt mere bekymrende.

- Krigen - og sanktionerne - har f.ex. ført til prisstigninger på 44 procent på energi i eurozonen.

- Der er stigende inflation. Og almindelige menneskers liv er påvirket.

- Imens skovler amerikanske våben- og kornsælgere enorme profitter ind.

USA vil støtte Ukraine militært med 142 milliarder kroner

NATO vs Rusland

Sådan sagde Zhao Lijian, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium, på et pressemøde med journalister fra vesten i fredags - dagen efter, at USA meddelte, at de ville skrue gevaldigt op for støtten til Ukraine.

Og lidt senere på pressemødet bad talsmanden Europas politiske ledere og befolkninger om at tænke sig om:

- EU bør reflektere over denne konflikt.

- Vi har gentage gange pointeret, at selv om konflikten på overfladen er en konflikt mellem Rusland og Ukraine, så er det i virkeligheden en konflikt mellem det amerikansk-ledede NATO og Rusland.

- EU bør tænke grundigt over, hvem der tjener på denne krig, på hvilket område, der lige nu er en omdannet til en krigszone - og hvem der lider mest i denne krig, sagde Zhao, men hvad siger du?