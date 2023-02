Kina til USA: Seriøst

Amerikanernes støtte til Ukraines forsvarskamp daler - færre vil sende våbenhjælp og penge. Og Kina synes tiden er inde til at forhandle fred

- Vi beder den amerikanske side til seriøst at reflektere over den rolle, den har spillet.

- Og gøre noget for rent faktisk at hjælpe med at nedtrappe situationen og fremme fredsforhandlinger.

- Og stoppe med skyde skylden på andre og sprede disinformation.

Det er ikke Kina

Sådan lyder det i dag fra Kinas udenrigsministeriums talsmand Wang Wembin, da han blev bedt om at kommenterer de anklager om kinesisk våbenhandel med Rusland, USA er kommet med de seneste uger:

Det gider Kina ikke høre: Stop

- Det internationale samfund er fuldt ud klar over, hvem der opfordrer til dialog og stræber efter fred, og hvem der blæser til flammerne og opildner til konfrontation.

Det er USA der hælder våben på

- Det er USA, ikke Kina, der har hældt våben ud på slagmarken, lød det videre fra talsmand Wang, der også løftede sløret for at Kina er på vej med en form for fredsplan i forbindelse med invasionens et-årsdag.

Angriber Biden: Har du glemt det?

For to uger siden fremsatte 11 republikanske medlemmer af repræsentanterne hus en resolution, der har fået tilnavnet 'Ukraine-trætheds resolutionen', der indeholdt en lang liste over de militære bidrag, USA har sendt til eller lovet Ukraine. Bidrag, der løber op i mere end 110 milliarder dollars. Og i sidste uge kunne nyhedsbureauet AP bringe en meningsmåling, der viste at støtten til fortsat våbenstøtte fra USA til Ukraine, er faldet siden marts 2022.

For et år siden mente 60 procent, at der skulle sendes våben afsted - det er nu faldet til 48 procent. Samtidig er andelen af amerikanere, der slet ikke vil sende våben afsted steget fra 19 til 29 procent.