Kiosk-ejer i kæmpe-krise

På næste fredag træder nye de cigaretregler i kraft, og nationen! har modtaget et brev fra en kioskejer, der frygter at brænde inde med ulovlige cigareretter

- Jeg har cirka 30 kartoner cigaretter, svarende til omkring 15.000 kr. plus det løse.

- Men nu bliver de ulovlige.

- Hvad skal vi gøre?

Kan vi få ekstra tid?

Sådan skriver en af de desperate kiosk-ejere, der har kontaktet nationen! de seneste uger om de nye regler, der betyder at cigaretter skal være dyrere. Og at pakkerne ikke må have logo og andre farver end mørkegrøn.

Kioskejeren ønsker at være anonym af hensyn til sine kunder, men han vil gerne have sat fokus på, at de cigaretter han ikke når at få solgt, kan ende med at koste ham 5-10.000 i tabt indtægt. Og han beder derfor om at få udsat fristen.

nationen! har sendt hans brev til Sundhedsministeriet, der henviser til Skattestyrelsen, og spurgt om der er en mulighed for at udsætte fristen. Men det er der ikke:

Fra og med 1. april er det ulovligt

- Stykafgiften på cigaretter blev pr. 1. januar 2022 forhøjet med 19,75 øre til 193,54 øre pr. styk, mens værdiafgiften uændret er 1 pct. af detailsalgsprisen.

- I forbindelse med afgiftsforhøjelsen blev der også indført regler om clean-market for cigaretter. Reglerne skal bidrage til, at afgiftsforhøjelserne på tobak slår igennem i priserne på cigaretter.

- Clean-market reglerne medfører, at det fra og med 1. april 2022 ikke er tilladt for grossister og detailhandlere m.v. – herunder kiosker - at sælge cigaretter med gamle stempelmærker fra og med den 1. april 2022.

Og datoen står i loven

- Grossisterne og detailhandlerne skal sørge for, at cigaretter med gamle stempelmærker destrueres eller returneres til den autoriserede oplagshaver senest 30. april 2022. Sidstnævnte kan søge Skattestyrelsen om refusion af afgiften.

- Det er ikke tilladt for grossister og detailhandlere mv. at opbevare cigaretter med gamle stempelmærker fra og med 1. maj 2022.

- Fristerne 1. april og 1. maj 2022 fremgår af lovteksten og kan ikke udskydes uden lovændring, skriver Skattestyrelsen til nationen!, men hvad tænker du?