Kiosk-mand på 110 fik nok: Satte sig på svindler

En 25-årig mand nåede at søndag at svindle tre kiosker for 30.000. Han live-oddsede og sagde, han ville betale senere.

- Dejligt med kontant afregning ved kasse 1.

- Eller hvilken kasse, det nu var!

Sådan skriver Jane N i en af de 55 kommentarer, der foreløbig er skrevet på jv.dks Facebook-profil om den 25-årige mand, der søndag - ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi - svindlede hele tre af Esbjergs kiosker for ialt 30.000 kroner.

Spillede uden at betale

Manden spillede nemlig for først for 10.000 i 7-Eleven i Stormgade, så for 13.000 i Spar ved Søstjernen og derefter for 7.000 kroner hos tanken ved Sædding Ringvej - men han nåede at stikke af alle tre gange - uden at betale. Men da han vendte retur for at se om han lave tricket igen, var ejeren dukket op - og han ville have sine 7.000 kr.

- Man kan jo godt undre sig over, at han er modig nok til at vende tilbage, men han må jo have været desperat.

- Han har spillet på vores risiko, og det skulle han ikke slippe godt fra, siger Lars Erik Johansen, der ejer Oil-tanken til jv.dk, der også kan fortælle, at Lars simpelthen satte sig på svindleren til politiet kom.

Godt svindleren ikke løb

- Sådan Lars - selvfølgelig slap han ikke forbi dig.

- Vi mangler flere som dig, der tør at ta ansvar, skriver Marianne F i en anden kommentar, mens Robert O noterer sig, at tankejer Lars' kropsvægt kunne have betydet, at svindleren var undsluppet:

- Godt gået af ejeren, men havde den unge mand nu været lidt vaks ved havelågen og sat det lange ben foran, så havde de 110 kilo ikke været meget værd.

- Just saying, skriver Robert.

Danske Spil opfordrer ifølge avisen deres udbydere til ikke at printe kuponer, der ikke er betalt for, men hvad siger du?