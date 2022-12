Kirkegård er tilløbsstykke

- Er SÅ flot.

- Besøger kirkegården hvert år i december. Kommer også i år fra grænsen.

Delt med venner i Italien

Sådan skriver Lillian H. i en af de hundredvis af kommentarer, der er skrevet om Tarm Kirkegårds granfigurudstilling, der igen i år ligner et tilløbsstykke:

- Hvor er det flot. Der ville jeg gerne gå en tur, skriver Gitte R. i en anden kommentar på kirkegårdens Facebook-profil.

- Imponerende. Glæder mig til at komme forbi og se det megaflotte resultat, skriver Birte G. i en tredje, og Anita C. har sørget for at rosen nået ud over Danmarks grænser:

- Utrolig flot og smukt . Delt med venner her i Italien.

- Tusind tak for smukt arbejde, skriver Anita.

Det er bare blevet en tradition

Daniel Kronborg, der er kirkegårdsleder på Tarm Kirkegård, har givet tilladelse til, at nationen! viser de populære billeder fra Facebook. Og til TVmidtvest siger han, at han jo har 'lidt rutine':

- Vi arbejder jo meget med gran til dagligt, så vi har jo lidt rutine i at vide, hvordan det bliver fint.

- Og så er det bare blevet en tradition, at vi hvert år laver figurer ud af gran, når vi er færdige med at dække alle gravstederne til, siger kirkegårdslederen, men hvad siger du?