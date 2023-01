Kirkegårdsdrama: Smidt ind under hækken

Lisa er rasende - for den fine gravsten hun købte til moderen i 2008 for 16.000 kroner er blevet skilt ad i to dele

- På Asperup Kirkegård på det nordvestlige Fyn har jeg 3 gamle gravsteder.

- I foråret 2022 er der sket det, at graveren er gået ind på det ene af gravstederne og har delt den ene gravsten, lagt halvdelen op af hækken. Den anden halvdel er smidt ind under en busk.

- Jeg har gentagne gange bedt om en forklaring på, med hvilket lovgrundlag dette er sket, og oplysning om, hvem der har givet graveren ordre til at udføre denne handling.

Vil have pengene for stenen tilbage

- Der mumles noget om en henstilling fra Arbejdstilsynet, som dog afviser at have givet ordre til dette. Og jeg har gentagne gange både på mail og telefon krævet, at stenen blev sat på plads igen i sin oprindelige udformning.

- Hvis det ikke sker kræves stenen erstattet med den oprindelige pris på 16.000 kr.

Nu ser stenen sådan ud. Soklen er smidt ind under hækken. Privatfoto

Sådan indleder Lisa M. fra Solrød på Sjælland et brev til nationen! om den konflikt hun og menighedsrådet i Asperup på Fyn er havnet i. Lisa har nemlig protesteret skriftligt og telefonisk over gravstenssikringen – uden held. Og nu er hun så vred, at hun har bedt graveren holde sig helt væk fra de tre gravsteder. Og bedt om at få de cirka 18.000 kroner hun har forudbetalt for havearbejde frem til år 2033, retur. Hendes brev, som nationen! har bedt biskoppen for Asperup Kirke om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Vil ikke betale de næste 10 år

- Ingen, heller ikke kirken, har lov til at gå ind på andres område og foretage sig lige, hvad der passer dem,

- I forbindelse med min mors død for 15 år siden blev der indgået 3 stk. 'Aftale om gravstedsvedligehold' for en 25 års periode indtil den 31.12.33. Disse 3 aftaler har jeg opsagt hhv. den 2.5.2022 og den 26.10.2022.

- Da intet andet er anført på aftalerne, er der ifølge dansk aftalelovgivning 3 måneders opsigelse og beløbet for resten af aftaleperioden skal tilbagebetales.

Så giv mig de 18.000 - og hold jer væk fra gravstederne

- Men kirken har nægtet at acceptere opsigelserne, idet de mener, at der er tale om legater/donationer til kirken. Og menighedsrådsformanden siger: 'det plejer vi ikke at gøre, gå rettens vej'.

- Naturligvis er selve jordstykket, gravene, uopsigelige, men da ikke det aftalte havearbejde.

- Mit krav er derfor, at Asperup Kirke tilbagebetaler de ca. 18.000 kr. for restperioderne på hhv 11,10 og 10 år, skriver Lisa, der synes at den Danske Folkekirke er helt ualmindelig tåbeligt organiseret, og at hun oplever at ingen tager ansvar for noget.

Det handler om at forebygge ulykker

nationen! har derfor bedt biskop i Odense, Tine Lindhardt, om at svare på, hvor mange gravsten de har ødelagt i hendes stift med henvisning til gravsikring? Og hvad hun siger til, at Lisa vil have moderens fine og dyre sten erstattet, hvis ikke den bliver samlet og rejst igen … og om hun kan henvise til en lov/skriftlig aftale om at borgere ikke kan fortryde aftaler om havearbejde?

Og det svarer biskoppen på sådan her:

- Jeg kan oplyse, at den omtalte gravsten ikke er ødelagt, men blot løftet af soklen og lagt ned.

- Sagen handler om at forebygge ulykker, for gravsten kan være farlige, hvis de ikke står ordentligt fast.

En to-årig dreng døde i 2016

- Så sent som i 2016 døde en toårig dreng, da en gravsten væltede ned over ham på Vestre Kirkegård i København.

- Når en gravsten ikke står sikkert, skal gravstedsejeren for egen regning sikre den, så den ikke udgør nogen fare for ansatte eller besøgende. Gravsten er nemlig privat ejendom.

- Hvis gravstedsejeren ikke vil sikre en gravsten, lægges den ned, så den ikke kan skade nogen. Vedligeholdelse af et gravsted kan betales på forskellige måder.

Og afgiftsreglerne siger man ikke kan fortryde

- Typisk er vedligeholdelsesaftalen betalt af afdødes bo. Hvis det er tilfældet, kan man på grund af afgiftsreglerne ikke opsige aftalen, da vedligeholdelsesaftalen da er betalt af boet før afgift, skriver biskoppen, men hvad siger du?