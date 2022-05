Kirsten snydt: Ukrainerne skal foran i køen

- Jeg hedder Kirsten. Jeg blev født på Amager i 1957.

- Jeg har også boet på Vesterbro og i Skovlunde – og i Hvidovre med min daværende mand.

- Jeg har arbejdet med handikappede mennesker, men mest med elektronik, og i 1997 flyttede jeg til Australien.

- Men nu er jeg i Danmark igen og skal åbenbart søge om opholdstilladelse.

Nu siger de seks måneder

Sådan indleder Kirsten P et brev til nationen! om at være født dansker og nu sidde og vente på at få en opholdstilladelse i Danmark efter 25 års ophold i Australien.

Kirsten vil gerne i gang med livet i sit fødeland, men uden opholdstilladelse er det svært – og det forstår hun ikke.

Hun forstår heller ikke, at de mange ukrainere, der er kommet til Danmark kan få lov til at arbejde, selvom de ikke har en opholdstilladelse.

Og hendes brev – som nationen! har bedt Udlændingestyrelsen om at kommentere – fortsætter derfor således:

Må ikke tage et job uden opholdstilladelse

- Jeg kom til Danmark 17. marts og var til møde med Udlændingestyrelsen 25. marts, hvor de tog mit fingeraftryk og et foto. Nu siger de, at det vil tage ca. seks måneder mere, før jeg kan få en opholdstilladelse.

- Jeg ved godt, at man skal passe på hvad man siger, men jeg er sikker på, at jeg er blevet skubbet til side pga. andre (ukrainere), der skal have hurtig betjening, så alt ser godt ud til omverdenen.

Ukrainere må gerne arbejde uden opholdstilladelse

- Men jeg har ikke råd til at blive her i seks måneder uden at få lov til at tjene penge.

- Og jeg må ikke arbejde, fordi jeg ikke har en opholdstilladelse, skriver Kirsten. Nationen! har spurgt Udlændingestyrelsen, hvordan de mange sager med ukrainere har påvirket de generelle sagsbehandlingstider.

- Og hvor lang tid en borger som Kirsten kan forvente at skulle vente på en afgørelse?

Ukrainere har førsteprioritet

Udlændingestyrelsen har sendt dette 'svar':

- Prioriteringen af at behandle sager efter (ukrainer-, red.) særloven får konsekvenser for sagsbehandlingstiderne på Udlændingestyrelsens ... øvrige sagsområder.

- Det betyder, at der hos Udlændingestyrelsen kan forventes en længere sagsbehandlingstid på sager om opholdstilladelse på baggrund af bl.a. asyl, familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelser og permanent ophold.

Forvent længere ventetider

- Derudover kan der forventes forlænget ventetid på ledige tider til ekspeditioner i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

- Udlændingestyrelsen vil i maj komme med yderligere information om de forventede, reviderede sagsbehandlingstider på styrelsens sagsområder, skriver styrelsen.

I dag er det maj, og styrelsen kan ikke svare på, hvornår der er nyt om sagsbehandlingstider.

Kæmpepukkel: Minister giver op

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Tesfaye nåede som noget af det sidste på posten at fritage ukrainere for opholdstilladelse, hvis de gerne ville arbejde. Men hvad tænker du?