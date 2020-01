Kirstens fugl hoster når naboen har ild i brændeovnen

Hun har bedt naboen om at lade være med bruge brændeovnen eller bygge skorstenen højere. Og hun har tilbudt at forære ham en gasovn, men han afviser alt og bliver ved med at tænde op

- Jeg er ved at blive vanvittig. Og min fugl er ved at dø.

- Det er en af mine naboer, der brænder alt muligt af i sin brændeovn, og det stinker og lugter og soder, så man hoster og får ondt i hovedet.

- Og min fugl hoster, og mine roser i haven har det heller ikke godt.

Sagde nej til gasovn til 1000 kr.

Sådan lyder det fra Kirsten H. på 67 år, der har kontaktet nationen! for at høre, hvad man kan gøre for at slippe for røg fra naboens brændeovn.

Kirsten bor i et villakvarter i en større dansk by, og hun har bedt naboen om at lade være med at bruge brændeovnen eller bygge skorstenen højere, så røgen generer mindre.

Men det vil han ikke - han vil heller ikke modtage en gasovn, som Kirsten vil forære ham - og da hun kontaktede kommunen, fik hun følelsen af, at de mente, hun var skør.

Urimeligt at jeg bliver nødt til at flytte

Det mener hun ikke, hun er, og derfor vil hun nu høre, om der er andre, der har været i samme situation, der kan give hende et godt råd.

Hendes nødråb fortsætter nemlig således:

- Jeg synes det helt urimeligt, at det er mig, der kan blive nødt til at flytte, fordi en anden person, har lyst til at brænde af.

- De allerfleste dage kan jeg ikke sidde i min stue, som vender mod øst, fordi hans stinkende røg bliver båret af vinden.

- Og det er der mit fjernsyn står, så jeg har næsten ikke set tv i et år.

Min ven siger det lugter af brændt laminat-gulv

- Jeg han en ven, der mener, at det er gulve lavet af laminat, der bliver brændt af, og flere af de andre på vejen har set ham komme hjem med en trailer fyldt med træ-rester.

- Hvad gør man, skriver Kirsten, der ikke tør stå frem med sin adresse af frygt for, hvad brændeovns-naboen kan finde på at gøre, hvis han opdager, at hun har kontaktet nationen!.

Kommunen: Vi tager en dialog med naboen

Kirstens kommune - som derfor også optræder anonymt - skriver til nationen!, at de er helt opmærksomme på sagen og arbejder på en løsning:

- Vi har flere gange haft besigtigelse - både anmeldt og uanmeldt - med skorstenen.

- Det havde vi senest i december, og vi har endnu ikke konstateret, at der bliver afbrændt materialer, som ikke må afbrændes i en brændeovn.

Skorstenen er fuldt lovlig

- Desuden er både skorsten og brændeovn fuldt lovlige, så vi har ingen hjemmel i lovgivningen til at nedlægge forbud mod brug af brændeovnen - eller kræve ændringer af skorstenen.

- I januar har vi planlagt endnu et besøg i området, ligesom vi vil kontakte naboen med henblik på en dialog om reduktion af afbrænding, hvilket forhåbentlig kan bidrage til at reducere generne, skriver kommunen, men hvad tænker du?