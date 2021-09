Klage virkede: Farvel til burger-firma

Naboer har klaget over lugten fra burger-firmaet Pagoden Foodtrucks og nu har kommunen nærstuderet lokalplanen og givet dem én måned til at flytte. Problemet er, at de laver mad ud af huset

- Det er godt nok småligt.

- Godt man ikKE har den slags naboer.

- Pagoden var jo et aktiv for byen, synd AT det skal ødelægges på grund af folks fine fornemmelser.

Den form for virksomhed går åbenbart ikke

Sådan skriver Susanne C. i en af de 91 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om det påbud, Varde Kommune har sendt til firmaet Pagoden Foodtrucks. Madleverings-firmaet - der har til huse i en tidligere slagterforretning i Ølgod midtby - har nemlig fået ordre om at flytte inden 17. oktober. Det handler om lugten fra den mad, de tilberedeR - om at folk ikke kan komme ind fra gaden og købe maden.

- Det viste sig, at vi ifølge lokalplanen ikke må drive den form for virksomhed her, siger Pagodens indehaver og grundlægger, kokken Thomas Møbjerg, til avisen, der også har talt med Varde Kommune, der bekræfter, at Pagodens madproduktion er ulovlig.

Fuldstændig vanvittigt

´- Fuldstændig vanvittigt af kommunen ikke at beholde en virksomhed/arbejdspladser, skriver Betina H. i anden populær kommentar (16 likes), og Bjørn G. krydser fingre for, at de naboer, der har klaget, ender med at få løg og madluft fra en ny, men lovlig forretning:

Der skal lugte af løg igen

- Håber der igen kommer slagter!!

- Så der kan steges løg i spandevis og flæskestege i lange baner.

- Det kan naboer ikke brokke sig over, da det er og altid har været sådan, en slagterbutik har duftet.

- Hold nu op, nogle klaphatte til naboer, skriver Bjørn, men hvad tænker du?