Klage virkede: Power giver rabat OG store gaver

- Mine forældre er så glade.

- Nu er der sat tv op.

- Medarbejderen fra Power Nykøbing var selv med ude og sætte det op sammen med montøren.

- Han beklagede igen mange gange for hele forløbet.

Sur i onsdags - glad i dag

Sådan skriver Pernille H her fredag eftermiddag til nationen! om det tv-køb, hendes forældre, der bor på Lolland, foretog i november måned.

Pernille - som selv bor i København - skrev også i onsdags om tv-købet, men da var hun vred og frustreret, fordi Power ikke levede op til hendes og hendes gamle forældres forventning. Men nu er alt godt igen:

Prismatch udløser rabat på 1111 kr

- Power prismatcher endda også det nye tv.

- Så den nye pris er 8888 kroner (forældrene betalte 9999 kr i november, red.)

- De sætter pengene ind på mine forældres konto.

Og gavekort på 4000 kr. - plus en gavekurv

- Derudover får de et gavekort på 4000 kroner, som de kan bruge i butikken eller få udbetalt.

- Og så er der en gavekurv på vej til dem.

- Jeg er også selv superglad for, at det endelig er lykkedes og at mit opråb har hjulpet, skriver Pernille, der har fået sin mor til at tage dette foto - et foto 15.991 læsere har bedt om at se.