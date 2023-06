Klagede: Fik ottedobbelt kontanthjælp

- Det handler om retfærdighed i et retssamfund.

Nogen har fået for lidt

- Man har kunnet se, at de her sager har været behæftet med fejl, og der er nogen, der ikke har fået de penge, de skulle.

- Så nu tager vi en runde for at få det her undersøgt, så retfærdigheden kan ske fyldest.

Sådan siger Claus Houden, rådmand i Odense Kommune, til DR Nyheder om de 170 af kommunens borgere, der har fået en 'straf' af kommunen i form af 'træk i'/'stop for' kontanthjælpen, fordi f.ex. ikke kom til de møder, kommunen indkaldte dem til.

Fejl i de fleste sager

De 170 'straffe'-sager, der nu skal efterkontrolleres i den fynske storby, handler om såkaldt 'skærpet rådighedssanktion' over folk på kontanthjælp. der er erklæret job- eller aktivitetsparate. Ankestyrelsen har nemlig undersøgt 61 sager fra 14 kommuner - og fundet fejl i de fleste.

Odense fik undersøgt ti sager, og her fandt styrelsen fejl i de otte.



For en måned siden havde DR Nyheder fundet en af de personer, der fik stoppet sin ydelse på et forkert grundlag. Han kom en dag for sent til møde, og det må man faktisk godt:

- Jeg fik livslede af at skulle færdes omkring jobcenteret.

- Når der kom en eboks-skrivelse fra dem, gav det et sug i maven og paniksved, sagde borgeren, der efter en klage endte få udbetalt otte måneders kontanthjælp skrev DR Nyheder