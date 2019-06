Klagede over P-bøde: Sådan lukker de munden på ham

Jeg vil ikke tage sagen i fogedretten og bruge mere tid og flere ressourcer samt egne penge på en fejl som de har lavet, så derfor skriver jeg til jer, lyder det fra Mathias. Kommunen synes ikke der er noget at klage over

- Hej.

- Jeg har fået en P-afgift i KBH og efterfølgende klaget over den pga. manglende skiltning.

- Nu har jeg fået svar på min klage, men de svarer slet ikke på det som klagen går ud på..



- De skriver blot: 'Hvis man parkerer i et område med opsat zonetavle, som angiver man skal betale for parkering, så skal man købe parkeringstid, som gældende på det pågældende område'

- DET VED JEG DA GODT?

Problemet er jo at der ikke er nogen skilte

Sådan indleder Mathias J et brev til nationen! om den i hans og farfarens øjne helt urimelige P-bøde de fik d. 27. maj, da de var på Nørrebro i København. Som du kan læse så brugte de to faktisk en del energi på at undersøge, hvordan P-reglerne var i området, og da de ikke kunne se nogle skilte, så konkluderede de, at der ikke skulle betales. Mathias' brev - som kommunen svarer på nedenfor - fortsætter derfor således:

- Problemet er og var jo, at I IKKE HAR SAT SKILTNING OP! - at der IKKE var opsat nogen parkeringszone-tavle OVERHOVEDET.

- Og nu skal jeg bruge min fritid på at klage!

- Det er spild af både tid og ressourcer....

- De skriver at 'det forhold, at bilisten ikke kan se betalings-zone skiltet eller en p-automat fra parkeringsstedet ikke berettiger til at parkere uden gyldig parkeringstid'.

Farfar og mig ledte op og ned ad gaden

- MEN VI (min farfar og jeg) VAR UDE OG LEDE EFTER SKILT/AUTOMAT op og ned ad gaden og INTET var skiltet ved indkørsel!!! (og jeg har taget turen 2 gange ekstra, stadig intet skiltning eller lign!)

- Det absolut eneste skilt, er når man køre UD af p-zonen - men så det sku' for sent at skilte med det!?

- Man kan sku da ikke tillade sig, at sætte parkeringspladser op uden hverken skiltning eller mulighed for at betale i automat, for derefter blot at fremsende bøder og skrive at sådan er det og tvinge folk til betaling/inkasso.

Så derfor skriver jeg

- Jeg vil ikke tage sagen i fogedretten og bruge mere tid og flere ressourcer samt min egne penge, på en fejl som de har lavet, så derfor skriver jeg til jer, slutter Mathias, men i det svar som Københavns Kommune har sendt, er der ikke udsigt til at sagen bliver droppet og bøden annulleret:

- Afgiften er pålagt på Hornbækgade ud for nr. 1.

- Hornbækgade er en del af gul zone, hvor der skal betales for parkeringen. Der er i alt 4 zoner: gul, grøn, blå og rød (se kortet).

Generelt kan vi oplyse at der er skilte

- Da vi ikke ved, hvilken rute de er kørt, er det svært at sige, hvor de har passeret en zonetavle, men vi kan generelt oplyse, at der er opsat skilte ved alle indfaldsveje til betalingszonen.

- Så snart man har passeret en zonetavle, skal man efterkomme denne tavle.

- Hertil er der opsat zonetavler, billetautomater og infostandere inde i zonen, som giver et praj om, at man befinder sig i en betalingszone.

- Er den konkrete kørsel startet og sluttet i betalingszonen gælder det samme forhold.

Og der en billetautomat på den anden side af gaden

- Vi kan for eksempel oplyse, at der er opsat zonetavle ved indkørsel fra Ågade til Hornbækgade og ved indkørslen fra Ågade til Jagtvej, og der er ophørstavler på bagsiden.

- Samtidig kan vi oplyse, at der er en billetautomat på hjørnet af Borups Allé og Humlebækgade.

- I vores lille p-guide kan man se omridset af betalingszonen og den kan findes her: https://www.kk.dk/sites/default/files/p-miniguide-dk_maj_2018.pdf, ligesom man kan se mere på vores interaktive kort på hjemmesiden https://www.kk.dk/artikel/priser-og-takstzoner-parkering (som dog alene er vejledende), skriver kommunen, men hvad tænker du?