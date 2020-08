Klager: Diskuterede mundbind med betjente i én time

- Hej .

- Vi var en gruppe på 9 borgere, der i tirsdags lavede en aktion for at informere andre borgere om deres rettigheder ift til ikke at bære mundbind, hvis de er syge, oplever svært ubehag eller vejrtrækningsproblemer (jf. Lovgivningen om mundbinds paragraf 3 eller paragraf 4. stk. 5.).

- Ingen af os, der deltog, kan tåle mundbind.

Gider ikke høre på konspirationsteoretikere

Sådan indleder Connie R. et brev til nationen! om den måde, hun og mundbinds-demonstranterne blev behandlet på, da de i sidste uge aktionerede i den københavnske metro. Connie er - ligesom en del andre danskere og mere end 30.000 tyskere - ikke begejstret for de mundbindsregler, der er sat op for at forhindre spredningen af coronasmitte. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Da vi steg på metroen, var der 2 kontrollører.

- Jeg forklarede dem, vi lavede en lovlig aktion for at informere andre borgere om deres ret til ikke at bære mundbind.

- Den ene var smilende og venlig, den anden udtalte: 'Jeg gider ikke høre på jer konspirationsteoretikere.'

- Men sjovt nok havde vi ikke udtalt et eneste ord om noget som helst andet end om lovgivningen, hvor vi er undtaget kravet om mundbind.

Da vi kom til Kastrup stod der tre betjente

- Den tvære kontrollør spurgte os, hvor vi var på vej hen, og vi fortalte ham vi var på vej ud i lufthavnen.

- Han stod med en walkietalkie (???) og talte - og da vi ankom til lufthavnen, ventede tre uniformerede betjente på os.

- Vi blev afkrævet navn og personnummer, da de ellers ville anholde os og slæbe os med på stationen. Dette til trods for at vi havde dokumentet fra Sundhedsstyrelsen med. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside står der INTET om, at man skal have en lægeerklæring.

- Vi blev så tilbageholdt. Politiet hverken kunne eller ville svare på, om vi var sigtede.

Vi fik at vide at vi var registrerede

- Vi fik fortalt, at vi skulle vente, indtil de havde talt med deres jurister. I mellemtiden blev vi gennet udenfor, og efter ca. en time blev vi 'sluppet fri' igen med beskeden om, at vi nu er registrerede for at køre uden mundbind - og næste gang det sker, får vi en bøde, MEDMINDRE vi har en lægeerklæring.

- Da vi påpegede, der intet står i Lovgivningen om en lægeerklæring, var responsen: 'Det er sådan, vores jurister tolker lovgivningen, og hvis I får en bøde kan I jo klage.'

- Efterfølgende har flere af vores medborgere henvist til politiets egen hjemmeside, hvor der står følgende:

Vi agter at klage

- 'Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.'

- Dvs. politiet vælger at tolke lovgivningen STIK modsat, hvad der står på politets egen hjemmeside. Og ... hvem kan vi klage til: Politets egne jurister? Dvs. at dem, der træffer afgørelsen, og dem, vi klager til, er selvsamme personer.

- Uagtet agter vi at klage, og det bliver jo spændende at se, hvad vi får ud af det, skriver Connie, men hvad tænker du?