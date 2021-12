Klager: Jeg ryger i fængsel hele tiden

Thomas har skrevet til nationen! om at have diagnoser og ryge i fængsel igen og igen og igen. Han synes ikke han får nok hjælp

- Tænker at der på en eller anden måde må råbes op – for der skal ske nogen ændringer.

- De danske fængslers hjælp og støtte til dømte autister er helt elendig.

- Vi falder tilbage til kriminalitet og bliver straffet igen og igen.

- Og nu er det altså nok.

Svingdørs-kriminel: Taler af erfaring

Sådan indleder Thomas R. et brev til nationen! - sendt fra Herstedvester Fængsel. Thomas skriver af egen erfaring, da han har asperger og mange – kortere - domme bag sig. Faktisk vil han kalde sig selv for 'svingdørskriminel', og det han ret træt af.

Skal have hjælp til at bryde min løbebane

Og fordi han mener, at der er andre som ham, så vil han gerne have fokus på, at kriminalforsorgens indsats over for indsatte med diagnoser stinker. Hans brev – som nationen! derfor har bedt Kriminalforsorgen kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg taler af egen erfaring – jeg har aspergers, men jeg er reelt svingdørs-kriminel.

- Inderst inde tror jeg, at hvis fængsels-systemet ansatte nogle med autisme- OG kriminalitets kendskab ville jeg nok have brudt min kriminelle løbebane – i stedet for, at jeg nu igen sidder inde.

- En god ting ved at sidde inde er dog, at jeg har fundet ud af hvad ’livstid’ er – for det kan Google ikke svare på.

Men livstid - det er ikke noget for mig

- Det er ikke noget at sigte efter, og det vil også motivere mig til at holde mig ude af kriminalitet, skriver Thomas, og nationen! har spurgt kriminalforsorgen, hvor mange af de indsatte der har diagnoser som f.ex. autisme, asperger, og om de indsatte med diagnoser oftere kommer tilbage? Og endelig om de selv synes de gør nok for at hjælpe dem med diagnoser, så de kan bryde den kriminelle karriere?

Chef: Autister er vanskelige

Og der svarer forsorgens Chef for Koncern Resocialisering Tina Engelbrecht på sådan her:

- Dømte personer, med autismespekter forstyrrelser, kan være vanskelige at håndtere, også for kriminalforsorgen.

- Kriminalforsorgens opgave vil derfor primært dels bestå i at støtte den dømte i fængslets hverdag og rutiner, dels at få koordineret de tilbud til personer med autismespekter forstyrrelser, der findes i det almindelige system, navnlig i kommunalt regi.

Men vi koordinerer handleplaner med kommunerne

- Det kan oplyses, at kriminalforsorgens koordinering af handleplaner mv. med for eksempel kommuner generelt starter allerede ved indsættelse, og det intensiveres op til løsladelsen.

- Dette gælder både personer med autisme og andre dømte, skriver resocialiseringschefen, men hvad tænker du?